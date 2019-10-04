Международные эксперты объявили, что является важнейшими угрозами миру
Два дня дискуссий на Варшавском форуме по безопасности с участием тысяч экспертов и более 120 политиков, дипломатов и военных – в том числе и из Беларуси. Что наиболее угрожает миру в нашем регионе?
К чему приведет соревнование США и Китая? Как противодействовать российским хакерам и дезинформации? В каком направлении будут развиваться беспилотные боевые системы? Более 40 тем на нынешнем Варшавском форуме безопасности обсудили 1200 гостей со всего мира, передает "Белсат".
Радослав Сикорский, бывший министр иностранных дел Польши:
«Российская доктрина, которая позволяет Москве первой использовать ядерное оружие в конфликте с NATO. Теперь мы на очень опасном этапе отношений с Ираном. Иран провоцирует, и я надеюсь, США не поддадутся на провокацию. Еще одна угроза – торговые войны, которые могут подорвать мировую экономику».
Впервые на форум пригласили представительную белорусскую делегацию – заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, а также 10 белорусских журналистов и экспертов в области безопасности.
Арсений Сивицкий, Центр внешнеполитических и стратегических исследований:
«Участие в таком форуме дает представление о том, как наши польские коллеги оценивают региональную ситуацию с безопасностью, какие угрозы они видят со стороны своих соседей, так или иначе связанных с Россией».
Збигнев Писарский, Фонд имени Казимежа Пуласского, Варшава:
«Изоляция Беларуси не принесла результатов. А сейчас сложилась такая ситуация, что существование белорусского государства под угрозой из-за поведения Российской Федерации».
Участники форума не оставили без внимания и последних изменений во внешней политике Беларуси. На фоне трудных переговоров с Москвой Минск начал улучшать отношения с США.
Дэвид Кремер, экс-советник госсекретаря США:
«Я действительно хотел бы, чтобы наши отношения с Беларусью улучшились. Однако Лукашенко, на мой взгляд, просто продолжает играть на противоречиях между Россией и Западом. Возвращение послов в Минск и Вашингтон изменит немногое, это было относительно легко сделать».
Какие выводы из форума сделали белорусские эксперты? Арсений Сивицкий, Центр внешнеполитических и стратегических исследований:
«Общий тренд на эскалацию и непредсказуемость продолжится. И это связано с тем, что усложняется сам мир, международные процессы становятся более нестабильными».
И Беларуси надо учиться жить в мире, где вчерашние друзья могут стать противниками, а противники – друзьями, подытоживает эксперт.
Источник: Александр Папко/АА belsat.eu
09:51 04/10/2019