К чему приведет соревнование США и Китая? Как противодействовать российским хакерам и дезинформации? В каком направлении будут развиваться беспилотные боевые системы? Более 40 тем на нынешнем Варшавском форуме безопасности обсудили 1200 гостей со всего мира, передает "Белсат"





Радослав Сикорский, бывший министр иностранных дел Польши:





«Российская доктрина, которая позволяет Москве первой использовать ядерное оружие в конфликте с NATO. Теперь мы на очень опасном этапе отношений с Ираном. Иран провоцирует, и я надеюсь, США не поддадутся на провокацию. Еще одна угроза – торговые войны, которые могут подорвать мировую экономику».









Впервые на форум пригласили представительную белорусскую делегацию – заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, а также 10 белорусских журналистов и экспертов в области безопасности.





Арсений Сивицкий, Центр внешнеполитических и стратегических исследований:





«Участие в таком форуме дает представление о том, как наши польские коллеги оценивают региональную ситуацию с безопасностью, какие угрозы они видят со стороны своих соседей, так или иначе связанных с Россией».





Збигнев Писарский, Фонд имени Казимежа Пуласского, Варшава:





«Изоляция Беларуси не принесла результатов. А сейчас сложилась такая ситуация, что существование белорусского государства под угрозой из-за поведения Российской Федерации».





Участники форума не оставили без внимания и последних изменений во внешней политике Беларуси. На фоне трудных переговоров с Москвой Минск начал улучшать отношения с США.









Дэвид Кремер, экс-советник госсекретаря США:





«Я действительно хотел бы, чтобы наши отношения с Беларусью улучшились. Однако Лукашенко, на мой взгляд, просто продолжает играть на противоречиях между Россией и Западом. Возвращение послов в Минск и Вашингтон изменит немногое, это было относительно легко сделать».









Какие выводы из форума сделали белорусские эксперты? Арсений Сивицкий, Центр внешнеполитических и стратегических исследований:





«Общий тренд на эскалацию и непредсказуемость продолжится. И это связано с тем, что усложняется сам мир, международные процессы становятся более нестабильными».





И Беларуси надо учиться жить в мире, где вчерашние друзья могут стать противниками, а противники – друзьями, подытоживает эксперт.







