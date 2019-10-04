Об этом сообщил глава МИД РБ Владимир Макей в интервью радиокомпании ”Голос Америки“ (27 сентября 2019 г., г.Нью-Йорк).





Стенограмма интервью Макея:





Голос Америки: Спасибо, что согласились с нами поговорить. Были сообщения о том, что вернутся послы Беларуси и Соединенных Штатов в столицы двух государств. Были ли у Вас здесь какие-то дополнительные контакты с американской стороной, известно ли, когда это произойдет?





Макей: Контакты с американской стороной здесь были. Но мы разговаривали о других вопросах, в первую очередь, связанных с развитием нашего сотрудничества в каких-то других сферах. Конкретно речи о сроках возвращения послов не было. Как мы понимаем, требуется определенное время для выполнения соответствующих внутригосударственных процедур и в Беларуси, и в США. Более того, в США мы понимаем, что это займет более длительный срок. Поэтому мы спокойно смотрим на то, что пока нет конкретной даты, связанной с возвращением послов.





Мы считаем, что само политическое заявление о восстановлении дипломатического присутствия в наших странах очень важно. Это сигнал и для бизнес кругов, и для тех, кто, может быть, хочет посетить наши страны в туристических целях.





Для Беларуси развитие отношений с Соединенными Штатами является очень важным, потому что мы понимаем, что Соединенные Штаты — это держава номер один в мире, и любая страна должна иметь с ними нормальные отношения. Во-вторых, это большой возможный рынок для белорусской продукции. Поэтому для нас имеют очень большое значение, в первую очередь, торгово-экономические отношения, политический диалог с Соединенными Штатами.





Голос Америки: Решение о возвращении дипломатического присутствия, решение Президента Лукашенко о введении безвизового режима со странами Европейского союза, заявление Президента Лукашенко о поиске альтернативных источников нефти для Беларуси, Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно критиковал Беларусь за отказ разместить российскую военно-воздушную базу… Все эти сообщения наводят некоторых политиков в России и некоторых наблюдателей здесь на мысль, что Беларусь осуществляет некий разворот в сторону Запада и, возможно, от России. Насколько это справедливо?





Макей: Абсолютно несправедливо. Никто не собирается никуда разворачиваться. Я не могу представить, чтобы Беларусь, находясь в центре Европы, можно было вдруг взять и перенести в западное пространство или восточное пространство, или какое-то другое место. Беларусь как была, так и останется в географическом, политическом, да и в общечеловеческом плане там, где она сейчас находится. Конечно е, отдельные маргинальные, я бы сказал, политики, эксперты в России пытаются усмотреть в стремлении Беларуси иметь нормальные отношения с Европейским союзом, который является нашим соседом, другими мощными государствами Запада некие движения на Запад, что, якобы, противоречит интересам Российской Федерации. Мы давно, много и всем говорили, и это буквально на днях еще раз подтвердил Глава белорусского государства, что мы ни с кем не собираемся дружить в ущерб России, за счет России или против России.





Более того, мой коллега Сергей Лавров тоже много раз говорил, что они заинтересованы в том, чтобы Беларусь имела нормальные отношения и с Европейским союзом, и с другими странами Запада.





Кстати, Россия сейчас имеет более продвинутые отношения с тем же Европейским союзом, чем Беларусь. Мы только заявили о том, что собираемся подписать соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом, а у России это уже существует с 2006 года.





Поэтому те возгласы, которые раздаются о том, что Беларусь куда-то уходит, что это какие-то недружественные шаги по отношению к России, основаны на маргинальном, ущербном менталитете или мышлении тех или иных экспертов в некоторых соседних странах.





Мы никуда ни от кого не собираемся уходить. Мы намерены развивать и укреплять наши отношения с Россией, потому что мы связаны очень тесно экономически. Но мы намерены диверсифицировать наши отношения, потому что мы видим, что, особенно в периоды финансово-экономических мировых кризисов, невозможно из них выйти, если будешь зависеть только от одной страны. И это нормальное стремление. Потому что, как я уже сказал, Европейский союз является для нас вторым финансово-экономическим партнером. Мы намерены развивать эти отношения. Точно также и Соединенные Штаты, которые представляют для нас огромнейший рынок. Кстати, товарооборот у нас с США в последние годы уверенно растет.









Голос Америки: Вы хотели бы ответить на критику Вашего российского коллеги, который назвал неприятным эпизодом ситуацию с военной базой?





Макей: Вы знаете, этот вопрос лучше, конечно же, задать моему коллеге, с которым мы, кстати, сегодня утром провели совместное мероприятие в ООН – открывали выставку, посвященную 110-летию со дня рождения Андрея Громыко.





Что касается вопроса возможного размещения военной базы на территории Беларуси, то даже нет смысла много говорить об этом. Мы считаем, что размещение какого-то дополнительного иностранного объекта на территории Беларуси не будет способствовать большей стабильности и безопасности в нашем регионе. Даже если представить, что мы разметили этот объект на территории Беларуси, скажите, то разве это будет в какой-то мере способствовать миру и безопасности? Отнюдь нет.





Более того, если взять уровень развития современных технологий, то можно сказать, что размещение какого-то дополнительного объекта в Беларуси ничего не даст, потому что сегодня от Смоленска или от каких-то западных территорий России ракета может долететь в считанные секунды до любого места в Европе и даже в считанные минуты на другую сторону океана. Поэтому нет смысла в размещении каких-то дополнительных военных объектов на территории Беларуси. Президент Беларуси много раз высказывался на сей счет.





Конечно же, нас в определенной мере настораживают шаги, предпринимаемые сейчас нашими западными соседями, членами НАТО, по наращиванию иностранного военного присутствия на своей территории. Мы, конечно же, будем отслеживать все конкретные мероприятия, связанные с этим решением, и будем думать, как адекватно на них реагировать.





Голос Америки: Еще один вопрос. Президент Лукашенко на днях заявил о готовности направить белорусских миротворцев в Донбасс, и сказал, что в случае необходимости они смогут закрыть границу с Россией. Насколько серьезно это предложение? Означает ли оно, что Беларусь намерена активизировать свое участие в мирном урегулировании конфликта в Донбассе?





Макей: Беларусь никогда не напрашивалась в миротворцы, никогда не планировала и не собирается им быть. Мы понимаем, что в силу наших размеров, нашего влияния, это невозможно. Но мы готовы сделать все возможное, что в наших силах, для урегулирования этой ситуации в Украине, если нас об этом попросят, и, если об этом договорятся соответствующие конфликтующие стороны. Президент Беларуси тоже буквально на днях говорил об этом в интервью украинским журналистам. Предложение о размещении миротворцев в Донбассе было продиктовано именно этим стремлением – сделать хоть что-то, что помогло бы развести конфликтующие стороны.





Но это не новое предложение. Впервые оно было сделано еще в октябре 2014 года. Я вспоминаю в одном из интервью, по-моему, ”Евроньюз“ Президент Беларуси сказал об этом. Более того, могу Вам сказать уже не по секрету, в свое время Президент встречался по этому вопросу с бывшим переговорщиком от России В.Сурковым, встречался и с Л.Кучмой с Украины. Обсуждали возможный вклад Беларуси в урегулирование этого кризиса. Тогда звучало это конкретное предложение. Но, к сожалению, на то время оно оказалось неприемлемым ни для одной, ни для другой стороны. Поживем – увидим.





Знаете, если просто говорить о конфликте и обвинять друг друга в том, что другие стороны нарушают соответствующие Минские или иные договоренности, то ничего не произойдет. Надо пытаться что-то сделать, надо садиться за стол переговоров и двигаться. Может быть маленькими шагами. Пусть это прозвучит — как выражаются бизнесмены – договориться, заключить сделку. Но надо заключать эту сделку, иначе мы будем просто смотреть как гибнут люди, ничего не предпринимая в данной ситуации. Это абсолютно неприемлемо.





Голос Америки: Как Вы считаете, в данный момент это предложение может быть воспринято более позитивно? И в целом есть ли предпосылки для того, что Вы говорите, для достижения каких-то договоренностей?





Макей: Уже первая реакция с разных сторон говорит о том, что вряд ли это предложение будет принято. Но, знаете, капля воды камень точит. Мы будем продолжать настаивать на реализации, скажем так, тех идей, которые, как мы видим, могли бы принести большее спокойствие и мир в регионе. Поживем – увидим.