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Минская область отобрала кандидатов в верхнюю палату

Власти Минской области отобрали своих 8 кандидатов в верхнюю палату белорусского парламента:


- Иван Головатый (генеральный директор ОАО "Беларуськалий")
- Олег Суконко (директор Республиканского центра онкологии и медицинской радиологии)
- Александр Бачило (начальник главного управления юстиции Миноблисполкома)
- Елена Зябликова (председатель Борисовского районного объединения профсоюзов, входящих в ФПБ)
- Калина Капуцкая (директор средней школы №14 Молодечно)
- Владимир Лукьянов (генеральный директор агрокомбината "Дзержинский")
- Наталья Якубицкая (председатель Миноблсовета депутатов)
- Валерий Гайдукевич (депутат палаты парламента).

Выборы в верхнюю палату парламента назначены на 7 ноября.
"Белорусский партизан"
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