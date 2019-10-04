Политики стали гостями Варшавского форума безопасности (Warsaw Security Forum), организатором которого является Фонд имени Казимежа Пулаского. Это ежегодная встреча политиков и экспертов, посвященная вопросам безопасности, передает "Польское радио"





Инициатива Троеморья – это идея президентов Польши и Хорватии. Проект призван служить строительству автомобильных и железнодорожных путей, а также газовых магистралей между Балтийским морем и новыми членами Европейского союза. Согласно замыслу, это должно помочь в развитии региона, который еще три десятилетия тому назад находился за «железным занавесом».





Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая на Варшавском форуме безопасности, отметил, что проект, в состав которого входят более 10 стран, не должен быть конкурентом программам Европейского союза.





«Идея проста. Мы должны привести нашу инфраструктуру к уровню Западной Европы, потому что мы просто менее развиты. Поэтому это не конкуренция для других проектов, а инструмент для того, чтобы догнать Европу», - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.









Проект «Инициатива Троеморье» был создан четыре года назад, в начале президентского срока Анджея Дуды. В 2017 году во время встречи представителей более 10 стран этого региона в Варшаве были подписаны первые договоры о строительстве новых соединений. Эксперты составили список 157 проектов общей стоимостью 45 миллиардов евро.









Одной из самых важных идей Троеморья является строительство новых газовых магистралей. Польша покупает сжиженный газ у США. Хорватия в свою очередь хотела бы купить часть топливного сырья у Польши и транспортировать его на Балканы.