Защитник рассказал, что суд удовлетворил ходатайство об освобождении Юрия Политики из-под стражи. Он также уточнил, что залог никто не вносил, белоруса отпустили под личные обязательства — Политика должен являться на заседания по вызову суда и не влиять на свидетелей. При этом он не ограничен в праве выезда за пределы Украины, добавил адвокат.





Напомним, завтра в Житомире в рамках Форума регионов Украины и Беларуси анонсирована встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.





Общаясь накануне этого мероприятия с украинскими журналистами Александр Лукашенко заявил, что готов на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине гражданина Беларуси Юрия Политики.





Лукашенко также рассказал, что раньше по этому поводу были договоренности с экс-президентом Украины Петром Порошенко, но украинская сторона договоренности не выполнила.









— Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его, а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал — ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет. Даже если они есть, мы же договорились с тобой. Я говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. «Саша, все, заметано, решаем». Почему не решается до сих пор? — заявил президент.





Лукашенко отметил, что готов решить этот вопрос «хоть завтра», но украинская сторона не успеет, так как «хочет Политику повести в суд».





Дело с подтекстом

Гражданина Беларуси Юрия Политику задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. Сам Политика свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России.





Генеральная прокуратура Беларуси считает, что уголовное дело против белоруса, задержанного за шпионаж в Украине, имеет политический подтекст, и у ведомства «есть обоснованные сомнения в наличии шпионажа».





Белорусская Генпрокуратура также считает, что тщательное расследование дела «ставит под сомнение беспристрастность украинской Фемиды и отсутствие политического подтекста в данном деле».​​​