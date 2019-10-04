"Наши двусторонние отношения (Беларуси и США – ИФ) не зависят от отношений США с Россией или Беларуси с Россией", - сказала Мур в интервью белорусскому порталу tut.by.





Дипломат отметила, что в Вашингтоне понимают насколько у Беларуси тесные политические, экономические и исторические связи с Россией. "Мы не заставляем Беларусь выбирать между Западом и Востоком или разрывать эти связи. При этом США - сторонник независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси, как и всех остальных постсоветских республик. В 1991 году США были одной из первых стран, которая признала белорусскую независимость", - подчеркнула она.





Кроме того Мур заявила, что новый этап в отношениях Минска и Вашингтона начался "после решения правительства Беларуси об освобождении политических заключенных в 2015 году". "Что касается наших двусторонних отношений, то еще хватает тем для обсуждения. Это и тема безопасности границ, и права человека, и вопросы демократии", – продолжила дипломат.









Отвечая на вопрос, видит ли она угрозу белорусскому суверенитету со стороны Кремля, Мур сказала: "Я не вижу угрозы для белорусского суверенитета, потому что еще ни разу не встречала белоруса, который был бы готов отказаться от независимости".





Также дипломат отрицательно ответила на вопрос, был ли связан визит Джона Болтона, тогдашнего советника по нацбезопасности США в Беларусь в конце августа с желанием Москвы ускорить интеграцию с Минском.





Мур также выразила уверенность, что визиты высокопоставленных американских чиновников в Беларусь продолжаться.