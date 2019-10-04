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Лукашенко приготовил подарок Зеленскому: в Киеве ожидают освобождения Павла Шаройко

Визит в Украину президента Беларуси, как ожидается, принесет известие об освобождении осужденного украинца.

Лукашенко приготовил подарок Зеленскому: в Киеве ожидают освобождения Павла Шаройко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в пятницу будут позитивные новости относительно корреспондента Украинского радио Павла Шаройко, которого в Беларуси приговорили к восьми годам лишения свободы за шпионаж. Об этом Пристайко сказал вечером в четверг, 3 октября, в эфире 1+1.

Так, Пристайко спросили о том, могут ли быть какие-то уступки Беларуси в отношении Шаройко в контексте визита в Украину белорусского президента Александра Лукашенко.

"Завтра будет уступка. Завтра будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить", - заявил Пристайко.

Напомним, 4 октября Лукашенко и Зеленский примут участие в форуме регионов в Житомире.

Павел Шаройко получил в Беларуси 8 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже.
"Белорусский партизан"
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