В Ливии погибли наемники из России

По данным источников "Медузы", общее число жертв авиаудара, который нанесли самолеты Правительства национального согласия, может доходить до 35 человек, пишет ru.oxu.az





В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Это выходцы из трех регионов России: Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей.





Другой источник "Медузы" - бывший командир одной из ЧВК - оценил число погибших в результате авиаудара в 20 человек.









Силы подконтрольные Правительству национального согласия опубликовали фото и видео с личными вещами предполагаемых российских наемников, брошенными ими во время воздушной атаки.





Ранее издание Bloomberg сообщало, что в начале сентября в Ливию прибыли более ста сотрудников ЧВК для помощи Халифе Хафтару в боях против “Правительства национального единства”.



