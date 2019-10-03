Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пролетели как фанера над Парижем: визовый режим упростить не получится

4−5 октября 2019 года в Минске планировалось заседание министров иностранных дел стран – участниц «Восточного партнерства», в котором предусматривалось участие Федерики Могерини, министров иностранных дел «Восточного партнерства».

Пролетели как фанера над Парижем: визовый режим упростить не получится
vkurier.by
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск, запланированный на 4-5 октября, «из-за ряда изменений в повестке дня». 

Отмена визита Федерики Могерики вызвала цепную реакцию: в Минск отказались лететь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, а также глава МИД Польши Яцек Чапутович.  

Почему же высокий форум сорвался? Директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман поделился своей версией с «Белорусским партизаном»: 

- После того, как стало понятно, что не получится подписать соглашение об упрощении визового режима, на мероприятии ничего особого не планировалось; но об этом стало известно и не сегодня, и не вчера. Решение отом, что мероприятие пройдет без подписания соглашения, было принято. Недели три назад стало понятно, что соглашение подписать не удастся, поскольку документ проходит внутренние процедуры в Евросоюзе, - говорит Евгений Прейгерман. - Если ориентироваться на слова бывшего руководителя представительства Евросоюза в Минске Андриан Викторин, были ожидания и надежды на подписание соглашения об упрощении визового режима. Но еще несколько недель назад стало понятно, что подписание не состоится. Это обстоятельство стало известно почти месяц назад и объясняет только неприезд Могерини. Так почему отказались ехать в Минск министры иностранных дел стран «Восточного партнерства»?


- Ситуация получилась действительно странная. Изначально выбрана не самая удобная дата для всех сторон – пятница-субботу. А потом появилась информация, что и Яцек Чапутович (министр иностранных дел Польши. – Ред.) не может приехать по объективной причине. В итоге стало понятно, что нет смысла проводить визит, в результате которого не планируется подписание документов и на которое не смогут приехать даже не все участники, - отметил Е.Прейгерман.
Юрий Кремнев, "Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru