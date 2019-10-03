Участковые комиссии Бреста под полным контролем исполнительной власти

По словам наблюдателя кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимира Величкина, создательница решения об образовании участковых комиссий - заведующая отделом организационно-кадровой работы и одновременно заместительница председателя ОИК №1. В состав всех участковых комиссий вошло около 80% представителей одного трудового коллектива или учреждения (образовательного, например), выдвинутые различными способами: от провластных организаций ( "Белая Русь", БРСМ, Красный Крест, Союз Женщин, Совет Ветеранов, Фонд Мира, официальные профсоюзы ), партий (Партия труда и справедливости), от трудовых коллективов и "от граждан". По одному представителю в комиссиях от администраций или других государственных структур.





Например:





УИК №25: из 13 человек 10 - работники СШ №32, 2 - работники детского сада № 79 и представитель администрации.

УИК №30: из 13 человек 9 - работники "Брестэнерго", 2 - работники СМУ №1, пенсионер и представитель администрации.

УИК №43: из 13 человек 12 - работники СШ №33 во главе с директора и один пенсионер.

Формально выдержаны требования ч.2 ст. 34 ИК, согласно которым не менее трети УИК должны составлять представители политических партий и общественных организаций. Но на самом деле комиссии как и раньше состоят из людей, находящихся в рабочей или служебной зависимости от руководства комиссий.





В 44 участковых комиссиях не нашлось места даже для двух представителей одной оппозиционной партии "Справедливый мир". Причина отказа - сомнительные протоколы о выдвижении.





Что касается создания участковых комиссий Московского района Бреста, а именно на территории 2-ого, 3-его и 4-ого избирательных округов, то оно осуществлялось с еще большей тайной. Загадчыцца отдела организационно-кадровой работы, она же член ОИК №3, Оксана Дутчик называла только способ выдвижения, даже не была названа цифра членов УИК по трем округам, мол - "завтра".





Когда наблюдатель знакомился с материалами по выдвижению в состав УИК №31, то увидел, что в комиссии из 18 членов большинство - работники СШ №10, выдвинутые различными путями.





Почти никто из представителей оппозиционных партий не вошел в состав участковых комиссий: из 22 выдвиженцев БСДП (Громада), выдвинутых по 2, 3 и 4 округам, не прошел ни один; с 6 выдвиженцев БПЛ "Справедливый мир" также ни один, а с 19 выдвиженцев ПБНФ попал в состав участковой комиссии только 1.







