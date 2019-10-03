«Мы предлагали 458 кандидатов, но прошли только девять, -- говорит «Белорусскому партизану» заместитель председателя партии БНФ и руководитель пресс-службы компании «Право выбора-2019» Алексей Янукевич. – Причем в Минске в участковые избирательные комиссии не попал никто. В областных городах – один человек в Бресте, два в Орше, в Миорах включили представителей ОГП, в Березе – представителей партии БНФ.





По Минску предлагали 124 человека – не прошел никто, в Гродно выдвинуто 48 – включено ноль, в Могилевской области 57 – и в результате тоже ноль.





Это шокирующие цифры... И они показывают, какие у нас выборы, и можно ли вообще называть выборами этот процесс...





Безусловно, мы будем обжаловать эти решения о формировании комиссий в судах. Уже подготовлен 21 иск. Часть будем подавать сегодня, часть - завтра.





Мы не рассчитываем на положительный результат, потому что суды у нас, к сожалению, не могут похвастаться своей независимостью. Но, по крайней мере, факт обращения в суд будет зафиксирован.









Я думаю, что подобный итог формирования участковых избирательных комиссий – это, прежде всего, провал для власти.





И хоть чиновники и пытаются играть в игры и с белорусским обществом, и на международной арене, цифры говорят сами на себя. И они свидетельствуют о том, что депутатов в Палату представителей просто назначат.





Для оппозиции это очередное подтверждение, что никто делиться властью с ней не собирается, и ни о каком диалоге с властью в таком формате речи идти не может».