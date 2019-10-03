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Скандал: Канопацкую не пустили в общежитие собирать подписи

Как сообщается на телеграм-канале действующей депутатки Палаты Представителей Анны Канопацкай, 2 октября во время сбора подписей по Минской-Октябрьскому избирательному округу №97 по выдвижению её в кандидаты в депутаты произошел инцидент — её не пустили в одно из минских общежитий.

Канопацкой и членам её инициативной группы был запрещен вход в общежитие ОАО "Минский мясокомбинат". Решение приняла единолично заведующая общежития О.Маркова. 

Хотя законодательством предумотрена возможность сбора подписей в общежитиях. Так, Постановлением Центральной избирательной комиссии №24 от 6 августа 2019 года (пункт 11) определено, что при сборе подписей у избирателей, проживающих в общежитии, члены инициативных групп должны соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, предусматривающие порядок посещения общежития лицами, которые не проживают в нем.

В правилах внутреннего распорядка общежития "Минского мясокомбината", определено, что посетители допускаются в общежитие с 8 до 22 часов.

"Явное нарушение избирательного законодательства. Интересно, будет ли наказана Маркова?" — задаётся вопросом Канопацкая.

При этом, как отмечается, в соседнем общежитии ОАО "Интеграл" с допуском не возникло никаких проблем.
Источник: spring96.org
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