Скандал: Канопацкую не пустили в общежитие собирать подписи

Канопацкой и членам её инициативной группы был запрещен вход в общежитие ОАО "Минский мясокомбинат". Решение приняла единолично заведующая общежития О.Маркова.





Хотя законодательством предумотрена возможность сбора подписей в общежитиях. Так, Постановлением Центральной избирательной комиссии №24 от 6 августа 2019 года (пункт 11) определено, что при сборе подписей у избирателей, проживающих в общежитии, члены инициативных групп должны соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, предусматривающие порядок посещения общежития лицами, которые не проживают в нем.





В правилах внутреннего распорядка общежития "Минского мясокомбината", определено, что посетители допускаются в общежитие с 8 до 22 часов.





"Явное нарушение избирательного законодательства. Интересно, будет ли наказана Маркова?" — задаётся вопросом Канопацкая.





При этом, как отмечается, в соседнем общежитии ОАО "Интеграл" с допуском не возникло никаких проблем.







