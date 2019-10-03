Романом Спиридоновым становится все более интересной, История с военным атташе России в Беларусистановится все более интересной, пишет Незыгарь.





Известно, что Спиридонов несколько дней назад покинул Минск. Как говорит источник в окружении Лукашенко, "по просьбе Минска". Российское посольство подтвердило факт отъезда военного атташе, но говорит о плановой ротации.





Между тем уже несколько источников в Минске сообщили, что это была фактическая высылка военного атташе по требованию МИД Беларуси. Якобы в ближайшие дни готовится высылка из Беларуси ещё минимум двух сотрудников российского посольства. Избавляются от людей Бабича.





«Требования отъезда Спиридонова могло быть демонстративным ответом Лукашенко на назначение Бабича фактическим координатором интеграции России с Беларусью».





Как говорит источник, причиной досрочного отлёта Лукашенко из Еревана явилась высылка российского дипломата. "Президент (Путин - прим. БП) провёл короткую беседу с Лукашенко и этого было достаточно для экстренного бегства Лукашенко из Еревана".













В Минске некие источники также якобы подтвердили, что "Александр Лукашенко устроил в Ереване истерику. И что принудить его к соблюдению спокойствия удалось Пашиняну. Однако Незыгарю доверять нужно с осторожностью.





Путин отказался встречаться с Лукашенко один на один. Не дожидаясь окончания мероприятия вся белорусская делегация вместе с Лукашенко покинула Армению. Глава белорусского государства даже ни с кем не попрощался".





Близкий к КГБ Беларуси Шпаковский подтвердил, что есть информация "о совершенно недопустимом происшествии в белорусско-российских отношениях. Пока на уровне сплетен, поэтому комментировать не буду".









Скандально известный Спиридонов приехал на работу в Минск по приглашению Бабича в конце 2017 года.