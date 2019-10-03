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СМИ: ФБР вербует российских шпионов через Facebook

Журналисты обнаружили рекламные объявления на русском языке, ведущие на страницу местного отделения ФБР в Вашингтоне

По данным телекомпании CNN, ФБР размещает в Facebook рекламу для пользователей в районе американской столицы, предположительная цель которой – поиск и вербовка российских шпионов, а также тех, кто знает об их работе.

Одно из рекламных объявлений, увиденных CNN, содержит фотографию молодой женщины с родителями на выпускной церемонии. Наложенный на фотографию русский текст гласит: «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи».

Другое объявление представляет собой фотографию шахматной доски с фигурами и текстом по-русски: «Не пора ли вам сделать свой ход?»

Объявления ведут на страницу местного отделения ФБР в Вашингтоне с подробной информацией на английском и русском языках о контрразведывательной группе. Страница также содержит адрес отделения и приглашение: «Посетите наш офис лично».

ФБР разместило в Facebook три объявления на русском языке, когда их увидели журналисты CNN ранее на этой неделе, но источник, знакомый с покупкой рекламы, сообщил, что они демонстрировались все лето.
Источник: golos-ameriki.ru
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