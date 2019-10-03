



Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Facebook:





"C сожалением сообщаем, что визит Федерики Могерини, Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также встреча высокого уровня в рамках «Восточного партнерства», ранее запланированные на 4−5 октября 2019 года в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной"





Напомним, на 4-5 октября в Минске была запланирована встреча высокого уровня в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".





Предполагалось, что в ней примут участие Федерика Могерини, а также главы МИД Польши и Литвы, а также что во время визита будет подписано соглашение с ЕС о реадмиссии и упрощении визового режима, которое снизит стоимость шенгена для белорусов до 35 евро.





По некоторым данным, Могерини отменила свой визит из-за отмены визита в Минск главы МИД Польши Яцека Чапутовича.





В свою очередь в связи с отменой визита Могерини свой визит в Беларусь отменил и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.









Теперь непонятно, когда же наконец будет подписано соглашение с ЕС о реадмиссии и упрощении визового режима, подписания которого белорусы ждут уже много лет.