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Представительство ЕС озвучило официальную причину отмена визита Могерини

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск из-за "ряда изменений в повестке дня".


Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Facebook:

"C сожалением сообщаем, что визит Федерики Могерини, Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также встреча высокого уровня в рамках «Восточного партнерства», ранее запланированные на 4−5 октября 2019 года в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной"

Напомним, на 4-5 октября в Минске была запланирована встреча высокого уровня в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Предполагалось, что в ней примут участие Федерика Могерини, а также главы МИД Польши и Литвы, а также что во время визита будет подписано соглашение с ЕС о реадмиссии и упрощении визового режима, которое снизит стоимость шенгена для белорусов до 35 евро.

По некоторым данным, Могерини отменила свой визит из-за отмены визита в Минск  главы МИД Польши Яцека Чапутовича

В свою очередь в связи с отменой визита Могерини свой визит в Беларусь отменил и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.


Теперь непонятно, когда же наконец будет подписано соглашение с ЕС о реадмиссии и упрощении визового режима, подписания которого белорусы ждут уже много лет. 
"Белорусский партизан"
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