Тышкевич: Лукашенко готов заехать на Донбасс на тракторах

- За неделю до Форума регионов Беларуси и Украины Лукашенко встретился с представителями украинских СМИ. С чем связана активизация Минска на украинском направлении?





- Изменения подходов связаны сразу с несколькими провалами информационной политики на украинском направлении, особенно в последние три-четыре года. На протяжении этого времени Беларусь не просто проигрывала - она проваливала информационную работу как в стратегическом плане, так и с точки зрения реакции на тактические вызовы.





А закончилось все тем, что в украинских медиа сформировалось несколько живучих мифов в отношении Беларуси, которые можно было легко разыграть в нужный момент: это и интеграция Беларуси и России, и отношение белорусских граждан к Украине. Всего пять-шесть мифов, которые существенно тормозили обсуждение серьезных проектов: по транспортировке нефти, промышленной кооперации, поставкам продукции военного назначения.





Но долгосрочные программы сотрудничества возможны, если есть доверие между сторонами. Если же представители МИДов разговаривают языком нот протеста, думать о стратегии развития сотрудничества сложно. И в Беларуси проблему увидели. Можно упомянуть принятую концепцию информационной безопасности, вспомнить, как Лукашенко вдруг начал использовать слово «фейки» в отношении сообщений российских медиа.









Если же говорить об украинском направлении, ситуация прорабатывалась. Например, менее чем за две недели до встречи Лукашенко с журналистами в Киев приезжали представители государственного Белорусского института стратегических исследований. Заходили на встречу и к нам, в Институт будущего, где мы достаточно долго разговаривали, среди прочего и на тему информационных операций.





Особый интерес у представителей БИСИ вызвал вариант игры на информационном поле, формирование положительной повестки дня и реагирование на критические ситуации. Вспомнили про обкатанный механизм пресс-туров, который глупо было бы не использовать.



«БЕЛАРУСЬ СНИМАЕТ ОСТРЫЕ ТЕМЫ»





- Александр Лукашенко допустил возможность обмена «шпионами». Это немного разрядит двусторонние отношения?





- Кейс осужденного за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко, надо отдать должное дипломатам с обеих сторон, успешно задвинут на задворки обсуждаемых тем. Было предпринято несколько попыток произвести обмен, потому что информация о готовящемся обмене проходила еще более года назад.





После провала «тихого обмена» стороны продолжали договариваться, выходя на формат «обмена заключенными». Так возник кейс белорусского гражданина Юрия Политики, которого судят в Чернигове за шпионаж.





Я не могу утверждать, что были названы конкретные сроки, но есть факт: после заявления белорусской стороны о возможности обмена суды и в Беларуси - над Шаройко, и в Чернигове - над Политикой начались в один и тот же день.





Но проблема заключается в том, что украинская судебная система, особенно на фоне избирательных кампаний, работает, мягко говоря, не так быстро. И в результате суд над Политикой не завершен до сих пор. Отсюда возникает вопрос: а на каких правовых основаниях совершать обмен? Необходимо как минимум завершение судебного процесса.





Однако и Беларусь, и Украина настроены снять вопрос с повестки дня. Поэтому я не исключаю, что Минск может в одностороннем порядке освободить Шаройко. Возможно, попросив уступок в другой области, например, в экономике. Тем более что определенные сигналы белорусская сторона уже посылала.





Взять хотя бы ситуацию с высылкой из страны видного боевика, воевавшего на стороне «ЛНР-ДНР». Белорусские спецслужбы попросили его выехать и «дали сигнал» украинским коллегам, которые взяли «борца за новороссию» прямо на погранпереходе.





Кстати, в ситуации с боевиком, даже подавая такой позитивный сигнал по очень ощутимой для Украины проблеме, Беларусь полностью не отыграла эту историю в информационном поле. Думаю, произойдет либо обмен, либо Шаройко будет выслан в Украину, и долгоиграющая история завершится в течение ближайших восьми месяцев.









- Белорусский руководитель не преминул вспомнить и о миротворчестве: «Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу, 400 км между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу». Эту инициативу отвергли все три стороны, но вопрос в другом. Зачем обещать, если физически не в состоянии выполнить обещание?





- Не знаю, кто готовил Лукашенко тематические блоки встречи с журналистами, но этому человеку надо пожать руку. Вначале было проговорено несколько тем, которые являются чрезвычайно чувствительными для Украины, например, интеграция и возможная аннексия.





Лукашенко сказал, что аннексии не будет, но готов воевать со всеми, кто посягнет на независимость Беларуси. Лукашенко не называл потенциального противника, но СМИ Украины автоматически написали - Россия.





Расставил точки над «і» по Крыму. Лукашенко сказал, что для России вопрос Крыма закрыт, и это подтверждает международная позиция России. Он просто подтвердил: мы не признаем Крым российским, но русские его не отдадут. Также Лукашенко сказал, что войну на Донбассе надо заканчивать и он готов оказывать любую помощь.





А дальше он озвучил несколько направлений сотрудничества, важных для Беларуси: взаимная торговля, нефть, газ, промышленная кооперация… Сняв главные раздражающие темы в двусторонних отношениях, Лукашенко начал закидывать удочки по проблемам, которые будут проговариваться на Форуме регионов Беларуси и Украины.





Достаточно разумное решение: украинские СМИ (а встреча, судя по всему, организована достаточно поспешно) давали тезисы со встречи - первые сообщения пошли уже через полчаса после начала. На выходе: вначале Беларусь снимает острые темы, а затем уже выходит на двустороннее сотрудничество.



«ДЛЯ БЕЛАРУСИ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО»





- Что такое Беларусь? Страна, которая до последнего времени называлась «последней диктатурой Европы», находилась под санкциями. Попробуйте представить, какая мотивация у лидеров западной демократии выступать в защиту «последней диктатуры Европы»? Никакой.





Именно поэтому Лукашенко пытается втянуть в регион Китай, монетизировать позицию по Украине, определить Минск местом проведения переговоров по Донбассу и улучшить отношения с ЕС и США. Но пока уровень контактов со всеми силами не позволяет говорить о стабильном балансе интересов. Опасность есть.





Теперь попробуем сравнить внешнеполитическую реакцию в отношении «последней диктатуры Европы» и в отношении государства, которое участвует в миротворческой операции в центре Европы. Уровень отличается на порядок. При этом белорусы реально могут войти в число миротворцев.





Решение о вводе миротворцев принимает Совбез ООН, где Россия имеет право вето. Если будет обсуждаться формат миротворческой миссии, Россия будет требовать участия своих войск в миссии - ей будут отказывать. В качестве компромисса Россия может предложить участие белорусов, казахов, армян. Таков политический аспект вопроса.









Второй аспект - экономический, и он не менее важен. Что такое Донбасс сегодня? Регион с катастрофической демографической ситуацией, с убитой инфраструктурой. С точки зрения Украины, восстанавливать на основе добычи угля и металлургии - дорого, бесполезно и опрокинет всю экономику страны. Региону нужен новый экономический уклад: новые производственные связи, новая структура торговли, новые элиты, в конце концов.





Соответственно, присутствие «белорусского контингента» дает контакт с местными элитами, информацию о потенциальных программах, которые будут реализовывать международные доноры и Украина, а значит, имеют точку входа в эти программы. Лукашенко не лукавит, когда заявляет о готовности заехать на тракторах на Донбасс.





Беларуси очень выгодно заехать на Донбасс, заняв если не ключевые, то заметные ниши в восстановлении инфраструктуры, промышленного уклада, создания новых рабочих мест. Для Беларуси это очень важно как с точки зрения зарабатывания денег, так и для решения тактических задач в политической сфере.





«ИНТЕРЕСЫ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ СОВПАДАЮТ»





- С каким багажом страны подходят к первой встрече двух руководителей?





- Политические условия для контактов позитивны. С одной стороны, Лукашенко был уверен в победе Петра Порошенко, о чем публично заявлял, но как только стала известна реальная социология, быстро изменил свое мнение и сказал, что Зеленский тоже неплох, сравнив того с Рейганом.





А, например, 9 мая направил поздравительные телеграммы и действующему президенту Порошенко, и вновь избранному - Зеленскому, что идет вразрез с дипломатическим протоколом. Далее были контакты администраций, телефонный разговор, обмен любезностями.





Сегодня новые украинские элиты в качестве приоритета декларируют развитие отношений со странами-соседями. На фоне фактически войны с Россией они настроены как можно быстрее закрывать конфликтные темы с остальными соседями, вовлекая их в долгосрочное сотрудничество. Но ведь переход к долгосрочным проектам - сфера и белорусских интересов.





Интересы команды Лукашенко накладываются на интересы команды Зеленского, и наоборот. Взять, например, озвученные планы по энергетике, рынку услуг либо нашумевшие заявления по водному пути Е-40. Тема, не дававшая покоя белорусской стороне, сегодня приоритет и для украинской. На это в Минске могут отреагировать только аплодисментами.





В промышленной кооперации очень интересной и чувствительной темой является создание сборочных производств. Оно позволит расширить т.н. «контрабандную калитку»: белорусская продукция через Украину сможет попасть в Европейский союз, а украинская - через Беларусь - на российский рынок.





И еще одна очень важная тема, которая пока не артикулирована, но, судя по всему, будет подниматься: работа с Китаем. Концепция КНР «Один пояс - один путь» из-за войны и нестабильности в Украине несколько трансформировалась: в 2013г. «воротами пути» была Украина, сегодня - Беларусь.





Но Киев рассчитывает в ближайшие годы активно работать на привлечение китайских денег. И тут интересы Беларуси и Украины совпадают и заключаются в том, чтобы не конкурировать, а дополнять возможности друг друга.









Украина обладает портами, может создать южную часть сухопутного пути с выходом на Балканы, куда Беларуси попасть сложно. Дальше в логике - развитие оси Север-Юг как части европейской системы коридоров и как перемычка между различными ветвями «нового шелкового пути».