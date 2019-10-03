"Я не я и жилетка не моя": предвыборные метаморфозы по-светлогорски
Наблюдатель компании "Правозащитники за свободные выборы" со Светлогорска Елена Маслюкова стала свидетелем удивительных превращений во время пикета по сбору подписей за провластного кандидата - главного врача Светлогорской центральной больницы и председателя местной организации "Белая Русь" Игоря Тавтына.
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Наблюдатель или сборщик подписей?
Пикет был организован возле завода беленой целлюлозы.
Игорь Тавтын - один из четырех выдвиженцев, чья инициативная группа по сбору подписей зарегистрирована избирательной комиссией Светлогорского избирательного округа №46.
Вместе с членами инициативной группы непосредственно за столиком находилась и наблюдатель ОИК от "Белой Руси" в специальной жилетке общественного объединения (на фото).
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"Я спросила, почему она собирает подписи. В ответ услышала: "Я наблюдаю, а не собираю". Вскоре к участникам пикета подбежал молодой человек, которому она передала жилет и отошла от столика", - сообщает Маслюкова.
10:49 03/10/2019