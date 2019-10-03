Пикет был организован возле завода беленой целлюлозы.





Игорь Тавтын - один из четырех выдвиженцев, чья инициативная группа по сбору подписей зарегистрирована избирательной комиссией Светлогорского избирательного округа №46.





Вместе с членами инициативной группы непосредственно за столиком находилась и наблюдатель ОИК от "Белой Руси" в специальной жилетке общественного объединения (на фото).

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"Я спросила, почему она собирает подписи. В ответ услышала: "Я наблюдаю, а не собираю". Вскоре к участникам пикета подбежал молодой человек, которому она передала жилет и отошла от столика", - сообщает Маслюкова.



















