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Бывший командующий войсками США в Европе назвал БелАЭС «троянским конем России»

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес выступил на форуме по безопасности в Варшаве. Он назвал БелАЭС «троянским конем России». По словам отставного генерала, станция может использоваться для прикрытия какого-то гуманитарного кризиса.

«И вот: российские военные — в вашем регионе», — отметил он, передает Delfi.

Бен Ходжес также высказал надежду, что ЕС предложит значительный вклад в сфере экспертизы и наблюдений для смягчения положения на случай инцидентов на станции. Литва рассматривает БелАЭС в качестве угрозы национальной безопасности. Она намерена исключить возможность для поставок электроэнергии из нашей страны, а также добиваться ее блокировки в рамках Евросоюза.

Бен Ходжес на следующей неделе посетит Беларусь для участия в форуме «Минский диалог».
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