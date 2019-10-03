Глава МИД Беларуси ответил на критику Лаврова по поводу военной базы

"Этот вопрос лучше, конечно же, задать моему коллеге, с которым мы (…) провели совместное мероприятие в ООН – открывали выставку, посвященную 110-летию со дня рождения Андрея Громыко", - сказал Макей в интервью "Голосу Америки".





Стенограмма интервью размещена на сайте белорусского МИД.





"Что касается вопроса возможного размещения военной базы на территории Беларуси, то даже нет смысла много говорить об этом. Мы считаем, что размещение какого-то дополнительного иностранного объекта на территории Беларуси не будет способствовать большей стабильности и безопасности в нашем регионе", - подтвердил позицию Минска глава МИД.





По его словам, "если взять уровень развития современных технологий, то можно сказать, что размещение какого-то дополнительного объекта в Беларуси ничего не даст, потому что сегодня от Смоленска или от каких-то западных территорий России ракета может долететь в считанные секунды до любого места в Европе и даже в считанные минуты на другую сторону океана". "Поэтому нет смысла в размещении каких-то дополнительных военных объектов на территории Беларуси. Президент Беларуси много раз высказывался на сей счет", - напомнил Макей.





При этом по его словам, "нас в определенной мере настораживают шаги, предпринимаемые сейчас нашими западными соседями, членами НАТО, по наращиванию иностранного военного присутствия на своей территории". "Мы, конечно же, будем отслеживать все конкретные мероприятия, связанные с этим решением, и будем думать, как адекватно на них реагировать", - добавил министр.





Как сообщалось, Глава МИД РФ Сергей Лавров считает нежелание Беларуси разместить на своей территории российскую военную базу неприятным фактом. "Это действительно неприятный эпизод", - сказал министр в интервью газете "Коммерсант".









При этом Лавров подчеркнул: "Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Беларуси Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Беларусь - союзник России на все 100%, и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию".





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Москва и Минск в настоящий момент не проводят переговоров о необходимости размещения на территории Беларуси российской военной базы. "В настоящий момент обсуждения не ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос о соответствующих переговорах.