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Трамп упал в рейтинге богатейших людей США

Состояние президента США Дональда Трампа неизменно второй год составляет около $3,1 млрд, передает журнал Forbes.



Лидер США занимает 275-е место в рейтинге 400 американцев 2019 года.

Отмечается, что это на 16 позиций ниже, чем в 2018 году. До вступления Трампа на должность президента, он был выше в рейтинге на 119 мест.

Также издание добавляет, что финансовое положение Трампа не полностью статично. Например, бизнес, в котором фигурирует его имя, терпит убытки. Это связано с тем, что застройщики не хотят называть строительные объекты именем нынешнего президента.
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