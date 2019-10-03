В учениях Defender 2020 кроме США и Германии примут участие еще 15 государств NATO. Предполагается, что всего будет задействовано около 20 тысяч солдат и офицеров США, а также военная техника. Таким образом маневры станут крупнейшими за последние 25 лет.





NATO не хочет меряться с Россией ракетами













Но в правительстве Германии звучит критика относительно планов США. В частности политики Левой партии считают, что учения являются «новой спланированной провокацией» в адрес России и высказывают предположение, что это приведет к конкретным шагам Москвы.





«Понятия деэскалация, мир и разоружение больше не существуют в лексике NATO», – заявил депутат бундестага от фракции Левой партии Александр Ной.



