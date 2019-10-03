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В рамках учений США перебросят войска через Германию в Восточную Европу

В 2020 году в рамках военных учений Defender 2020 (DEF 20) Вашингтон намерен отработать оперативную передислокацию одной из своих дивизий из США через Германию в Восточную Европу. Об этом пишет DW.com

В учениях Defender 2020 кроме США и Германии примут участие еще 15 государств NATO. Предполагается, что всего будет задействовано около 20 тысяч солдат и офицеров США, а также военная техника. Таким образом маневры станут крупнейшими за последние 25 лет.

NATO не хочет меряться с Россией ракетами



Но в правительстве Германии звучит критика относительно планов США. В частности политики Левой партии считают, что учения являются «новой спланированной провокацией» в адрес России и высказывают предположение, что это приведет к конкретным шагам Москвы.

«Понятия деэскалация, мир и разоружение больше не существуют в лексике NATO», – заявил депутат бундестага от фракции Левой партии Александр Ной.

СК/ИР belsat.eu
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