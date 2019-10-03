Об этом во время Варшавского форума безопасности «Белсату» сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкявичс.





«Да, мы работаем над программой визита [Александра Лукашенко в Ригу], ищем дату, которая будет подходить. Работаем над календарем Александра Лукашенко и нашего президента Эгилса Левитса. Я думаю, что здесь стоит ожидать на следующий год», – сообщил в интервью Сергею Пелесе во время Форума безопасности в Варшаве министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкявичс.









Министр иностранных дел Латвии отмечает, что время для того, чтобы состоялся визит Лукашенко в Ригу назрело. Между странами, по словам министра, довольно давно ведется диалог по многим аспектам.





Есть прямая связь между нашими военными

«Есть прямая связь между нашими военными, есть договор об обмене информацией в воздушном пространстве. Мы говорим о том, что геополитическая ситуация сложная. И мы обсуждаем вопросы, которые нас интересуют, например, иногда мы слышим, что Россия намерена создать военную базу в Беларуси. А наши белорусские коллеги спрашивают у нас о наших планах в деле присутствия здесь наших союзников. Поэтому действительно, эти вопросы обсуждаются», – отметил Эдгарс Ринкявичс.









Права человека на порядке дня

По словам министра темы для диалога между Беларусью и Латвией, а также и ЕС, ведутся не только в деле политики и экономики.





«Мы хотим говорить с Беларусью и о правах человека, политических свободах. Когда я был в Беларуси, я довольно долго разговаривал с главой Беларуси, министром иностранных дел по поводу отмены смертной казни. У нас есть очень много вопросов, которые мы обсуждаем и которые действительно сложные. Но мы понимаем, что можем достичь большего, если мы ведем диалог, если мы приглашаем и разрабатываем определенный стиль общения. Кроме того, мы видели, что если взаимоотношения между ЕС и Беларусью были заморожены, то это никому не способствовало», – отметил Эдгарс Ринкявичс.





Министр иностранных дел Латвии считает, что единичные визиты, единичные встречи не меняли целой ситуации, потому что здесь нужна большая работа. А вот постоянное сотрудничество, в том числе и контакты с Александром Лукашенко, смогут помочь в развитии политических и экономических отношений и диалога между ЕС и Беларусью.









На следующей неделе в белорусской столице ожидается встреча высокого уровня представителей стран-участниц Восточного партнерства.





«Это первая такого рода встреча будет в Минске. Ведь будет верховный представитель ЕС по внешней политике, также будут мои коллеги из соседних стран, поэтому я думаю, что это хороший знак, так как видим, что Беларуси является одним из активных участников Восточного партнерства», – сообщил «Белсату» Эдгарс Ринкявичс.



