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В Украине требуют обнародовать разговоры Зеленского с Путиным

В Запорожье на площади Героев прошла акция против подписания "формулы Штайнмайера". В мероприятии приняли участие около 250 человек.



Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Требуем обнародовать документ, который был подписан - так называемую "формулу Штайнмайера". Требуем обнародовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным. Мы должны услышать о чем они договаривались. Владимир Зеленский обещал проводить путем референдума каждое свое движение, но сейчас у народа никто ничего не спрашивал . Также мы требуем приостановить отвод войск", - зачитала требования митингующих волонтер Надежда Мороз.


"Если вы хотите понять: подписание "формулы Штайнмайера" это хорошо или нет, то посмотрите на реакцию врага, а у врага сегодня праздник", - сказал боец АТО Валерий Прозапас.

1 и 2 октября акции протеста против реализации «формулы Штайнмайера" проходят также в центре Киева и Харькова.
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