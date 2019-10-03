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Беларусь имеет основания для безвизового режима с ЕС – Воронецкий

По нормативным документам Евросоюза Беларусь имеет все основания для того, чтобы иметь безвизовый режим с ЕС, полагает председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий.

"Я бы ожидал, чтобы ЕС ставил вопрос не о снижении стоимости визы, а об отмене виз для граждан Беларуси. Тем более если учесть, что среди стран СНГ наша страна больше всего получает виз на 100 тыс. граждан и меньше всего имеет отказов. И по нормативным документам Евросоюза мы имеем все основания для того, чтобы иметь безвизовый режим с ЕС. Я думаю, ЕС должен очень внимательно к этому отнестись", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он обратил внимание на то, что подписание визового соглашения с ЕС, о котором сейчас идет речь, могло бы привести к снижению стоимости виз с 60 до 35 евро.


"Белорусская сторона давно приняла решение о том, что граждане ЕС могут посещать нашу страну без виз, так что мы более открыты в этой части", - заверил Воронецкий.

Между тем, по его мнению, подписание визового соглашения с ЕС свидетельствовало бы об открытости Европейского союза к расширению сотрудничества с Беларусью. "В результате будет активизировано деловое сотрудничество между Беларусью и ЕС, будут расширяться проекты и программы в области образования и культуры", - отметил он.
Интерфакс
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