Политолог Сергей Марцелев прокомментировал «Белорусскому партизану» резкое интервью главы МИД Беларуси изданию РБК.









Позиция официального Минска классическая. Миссионерская. Свои деньги Лукашенко защищает эффективно, никого да пускать не собирается. Объективно - это на руку нашему суверенитету. Пока семье не поступит лучшее предложение. Отношения с США министр описал верно. Но пригласили Лукашенко всё-таки в Ереван, а не в Вашингтон. Кстати, товарооборот с Арменией у нашей страны в 14 раз меньше, чем с Соединёнными Штатами (2018г.)."Защитники суверенитета" в погонах, вроде Макея, всегда следуют генеральной линии партии. Я помню, как Макей, глава администрации президента, тогда грязно лгал с трибуны ООН, что мы "планировали взрывы". Сторонников позиции "Лукашенко защитник суверенитета" проповеди министра иностранных дел утешили.









Они уже видят Макея преемником. Вместе с тем, ничего нового министр не произнес. Спич в защиту нашего ограниченного суверенитета, последовательный, учитывая недавнее заявление белорусской стороны по возможной авиабазе РФ в Беларуси. Нет, Макей и Лукашенко не витязи. Они защищают то, что им кажется своей вотчиной.