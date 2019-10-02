Макей и Лукашенко не витязи
Политолог Сергей Марцелев прокомментировал «Белорусскому партизану» резкое интервью главы МИД Беларуси изданию РБК.
Позиция официального Минска классическая. Миссионерская. Свои деньги Лукашенко защищает эффективно, никого да пускать не собирается. Объективно - это на руку нашему суверенитету. Пока семье не поступит лучшее предложение. Отношения с США министр описал верно. Но пригласили Лукашенко всё-таки в Ереван, а не в Вашингтон. Кстати, товарооборот с Арменией у нашей страны в 14 раз меньше, чем с Соединёнными Штатами (2018г.)."Защитники суверенитета" в погонах, вроде Макея, всегда следуют генеральной линии партии. Я помню, как Макей, глава администрации президента, тогда грязно лгал с трибуны ООН, что мы "планировали взрывы". Сторонников позиции "Лукашенко защитник суверенитета" проповеди министра иностранных дел утешили.
Они уже видят Макея преемником. Вместе с тем, ничего нового министр не произнес. Спич в защиту нашего ограниченного суверенитета, последовательный, учитывая недавнее заявление белорусской стороны по возможной авиабазе РФ в Беларуси. Нет, Макей и Лукашенко не витязи. Они защищают то, что им кажется своей вотчиной.