Лукашенко «вышел» из ЕАЭС. Чем объяснить досрочный отлет из Еревана?

Для Лукашенко прошедший в Ереване саммит ЕАЭС оказался весьма странным. Что случилось?





Разбирался «Белорусский партизан».

«Мы наблюдаем странное поведение Лукашенко»

Доктор политических наук Павел Усов выдвинул две версии странного поведения белорусского руководителя:





- Лукашенко вышел из Евразийского союза. На основании чего вы сделали такой вывод?





- Слова о "выходе Лукашенко из ЕАЭС", конечно, являются сарказмом. Надеюсь, что читатели это понимают. У белорусской элиты нет ни ресурсов, ни политической воли изменить курс. Более того, ЕАЭС не является ключевой угрозой для Беларуси по сравнению с союзной интеграцией с Россией. В рамках ЕАЭС есть масса коллективных блокировок, и Россия пока не в состоянии принудить других членов к более тесным интеграционным отношениям. Вместе с тем, евразийская интеграция - это площадка для политических игр на российских геополитических амбициях. Что довольно часто использует Лукашенко в своих интересах.









Так и на этом саммите Лукашенко хотел продемонстрировать собственную значимость посредством фривольного поведения и нарушения протокола. Трудно объяснить, чем вызвано такое поведение белорусского президента. С одной стороны, это может быть тенденцией странного поведения, которую мы наблюдаем в последнее время. С другой стороны, не совсем обычное поведение Лукашенко и его ранний отъезд из Еревана мог быть продолжением напряженных отношений на линии Москва-Минск.





- Саммиту ЕАЭС предшествовала двусторонняя встреча Лукашенко с Пашиняном.





Удалось ли сторонам развязать белорусско-армянско-азербайджанский конфликт? Не правильно говорить о белорусско-азербайджанско-армянском конфликте. Тот факт, что Беларусь вовлечена в поставки вооружений Азербайджану не делает ее участницей конфликта. Политический меркантилизм является характерной чертой белорусского руководства. Бизнес и ничего личного. Что интересно, такую же политику проводит и Москва. Лукашенко не получил желаемого?





Во всяком случае, такой версии придерживается директор по исследованиям аналитического центра EAST Андрей Елисеев:





- Лукашенко ехал на евразийский саммит в Ереван выбивать увеличение доли Беларуси при распределении ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС на 1%. Ранее правительство заявляло, что "по любой методике Беларусь дополнительно должна получить 1%». В итоге задача выполнена на треть. Вернее, чуть меньше, чем на треть. И недовольный Лукашенко даже досрочно покинул саммит, не дожидаясь его конца. По итогам саммита Беларуси выделили дополнительные 0,3% от общей суммы (4,86% вместо прежних4,56%) ввозных таможенных пошлин за счёт Казахстана (0,1%) и России (0,2%).Это вносит некоторый разнобой, потому как до этого распределение сумм ввозных ТП было идентично размерам долевых взносов стран в бюджет ЕАЭС.В 2020 году шкала взносов в бюджет остаётся прежней, а размеры долей от ввозных таможенных пошлин у Беларуси, России и Казахстана теперь от них отличаются.



