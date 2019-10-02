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Лукашенко «вышел» из ЕАЭС. Чем объяснить досрочный отлет из Еревана?

Непонятные отлучки в нарушение протокола, беседы с таинственной женщиной и досрочный отлет из Еревана свидетельствуют о том, что саммит для белорусской стороны пошел явно не по плану.

Лукашенко «вышел» из ЕАЭС. Чем объяснить досрочный отлет из Еревана?
фото: ru.oxu.az
Для Лукашенко прошедший в Ереване саммит ЕАЭС оказался весьма странным.  Что случилось? 

Разбирался «Белорусский партизан». 

«Мы наблюдаем странное поведение Лукашенко» 

Доктор политических наук Павел Усов выдвинул две версии странного поведения белорусского руководителя: 

- Лукашенко вышел из Евразийского союза. На основании чего вы сделали такой вывод? 

- Слова о "выходе Лукашенко из ЕАЭС", конечно, являются сарказмом. Надеюсь, что читатели это понимают. У белорусской элиты нет ни ресурсов, ни политической воли изменить курс. Более того, ЕАЭС не является ключевой угрозой для Беларуси по сравнению с союзной интеграцией с Россией. В рамках ЕАЭС есть масса коллективных блокировок, и Россия пока не в состоянии принудить других членов к более тесным интеграционным отношениям. Вместе с тем, евразийская интеграция - это площадка для политических игр на российских геополитических амбициях. Что довольно часто использует Лукашенко в своих интересах. 


Так и на этом саммите Лукашенко хотел продемонстрировать собственную значимость посредством фривольного поведения и нарушения протокола. Трудно объяснить, чем вызвано такое поведение белорусского президента. С одной стороны, это может быть тенденцией странного поведения, которую мы наблюдаем в последнее время. С другой стороны, не совсем обычное поведение Лукашенко и его ранний отъезд из Еревана мог быть продолжением напряженных отношений на линии Москва-Минск.

 - Саммиту ЕАЭС предшествовала двусторонняя встреча Лукашенко с Пашиняном. 

Удалось ли сторонам развязать белорусско-армянско-азербайджанский конфликт? Не правильно говорить о белорусско-азербайджанско-армянском конфликте. Тот факт, что Беларусь вовлечена в поставки вооружений Азербайджану не делает ее участницей конфликта. Политический меркантилизм является характерной чертой белорусского руководства. Бизнес и ничего личного. Что интересно, такую же политику проводит и Москва. Лукашенко не получил желаемого?

Во всяком случае, такой версии придерживается директор по исследованиям аналитического центра EAST Андрей Елисеев: 

- Лукашенко ехал на евразийский саммит в Ереван выбивать увеличение доли Беларуси при распределении ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС на 1%. Ранее правительство заявляло, что "по любой методике Беларусь дополнительно должна получить 1%». В итоге задача выполнена на треть. Вернее, чуть меньше, чем на треть. И недовольный Лукашенко даже досрочно покинул саммит, не дожидаясь его конца. По итогам саммита Беларуси выделили дополнительные 0,3% от общей суммы (4,86% вместо прежних4,56%) ввозных таможенных пошлин за счёт Казахстана (0,1%) и России (0,2%).Это вносит некоторый разнобой, потому как до этого распределение сумм ввозных ТП было идентично размерам долевых взносов стран в бюджет ЕАЭС.В 2020 году шкала взносов в бюджет остаётся прежней, а размеры долей от ввозных таможенных пошлин у Беларуси, России и Казахстана теперь от них отличаются.
Юрий Кремнев, «Белорусский партизан»
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