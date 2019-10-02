Роман Спиридонов закончил свою работу в Беларуси и вернулся в Россию, сообщили Атташе по вопросам оборонызакончил свою работу в Беларуси и вернулся в Россию, сообщили Sputnik в российском диппредставительстве.





"Насколько мне известно, ничего сверхъестественного в этом нет. Это обычная наша штатная кадровая ситуация. По этому вопросу, наверное, лучше обратиться в министерство обороны России", - сказаол пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.





Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что военный атташе посольства РФ в Минске Роман Спиридонов якобы был выслан из страны.







