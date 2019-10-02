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Выслан или закончил работу? Посольство РФ прокомментировало ситуацию вокруг военного атташе

Посольство России в Беларуси прокомментировало ситуацию вокруг отъезда из Беларуси российского военного атташе Романа Спиридонова.

Атташе по вопросам обороны Роман Спиридонов закончил свою работу в Беларуси и вернулся в Россию, сообщили Sputnik в российском диппредставительстве.

"Насколько мне известно, ничего сверхъестественного в этом нет. Это обычная наша штатная кадровая ситуация. По этому вопросу, наверное, лучше обратиться в министерство обороны России", - сказаол пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что военный атташе посольства РФ в Минске Роман Спиридонов якобы был выслан из страны.
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