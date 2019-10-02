







"Куропаты, роют множество ям. Будут закрывать кресты деревьями", — уточнил он.





















Как напоминает euroradio.fm , посадить деревья вдоль Куропат приказал Александр Лукашенко. В этом году 24 мая он ехал по МКАД и обратил внимание на место массового захоронения жертв сталинских репрессий.









Перед этим в Куропатах были вырваны десятки крестов, поставлено ограждение — как говорил Лукашенко, всё делалось по его приказу.





Описывая Куропаты, он дал распоряжение: "Здесь нужно заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно".











