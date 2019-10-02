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По приказу Лукашенко: в Куропатах роют сотни ям - закрыть кресты деревьями

В Куропатах рабочие выкопали сотни ям под деревья. Об этом в Фейсбуке написал сопредседатель оргкомитета Белорусской христианской демократии Павел Северинец.



"Куропаты, роют множество ям. Будут закрывать кресты деревьями", — уточнил он.





Как напоминает euroradio.fm, посадить деревья вдоль Куропат приказал Александр Лукашенко. В этом году 24 мая он ехал по МКАД и обратил внимание на место массового захоронения жертв сталинских репрессий. 


Перед этим в Куропатах были вырваны десятки крестов, поставлено ограждение — как говорил Лукашенко, всё делалось по его приказу.

Описывая Куропаты, он дал распоряжение: "Здесь нужно заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно".
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