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Равков: В ноябре Беларусь получит четыре российских Су-30

Уже в ноябре Беларусь получит четыре российских истребителя Су-30. Об этом в кулуарах Палаты представителей рассказал журналистам министр обороны Андрей Равков.

"Договор, заключённый в 2017 году, вступил в силу, началось его финансирование. Беларусь получит четыре Су-30 до конца этого года, конкретнее — в ноябре", — сказал министр.


О том, что Министерство обороны Беларуси закупит у России партию истребителей Су-30СМ, стало известно летом 2017 года. Закупка осуществляется в целях обновления парка боевых летательных аппаратов.

В соответствии с планами 2017 года, всего Беларусь планирует приобрести 12 самолетов. В данный момент речь идёт о поставке четырёх истребителей.
Источник: euroradio.fm
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