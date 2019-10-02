Равков: В ноябре Беларусь получит четыре российских Су-30

"Договор, заключённый в 2017 году, вступил в силу, началось его финансирование. Беларусь получит четыре Су-30 до конца этого года, конкретнее — в ноябре", — сказал министр.









О том, что Министерство обороны Беларуси закупит у России партию истребителей Су-30СМ, стало известно летом 2017 года. Закупка осуществляется в целях обновления парка боевых летательных аппаратов.





В соответствии с планами 2017 года, всего Беларусь планирует приобрести 12 самолетов. В данный момент речь идёт о поставке четырёх истребителей.