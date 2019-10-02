Основанием для предупреждения стало "использование во время пикета информации, которая не касается выдвижения кандидатом в депутаты", а именно — "информирование граждан о деятельности Партии БНФ".





Предупреждение было вынесено после того, как комиссия рассмотрела и отклонила жалобу Григория Костусева на нарушения со стороны инициативной группы провластной выдвиженки Сайгановой: государственные организации проводят встречи с ней и оказывают помощь в сборе подписей, при этом администрация на территории округа уже сейчас представляют Сайганову как кандидатку в депутаты.





Ранее на этот инцидент обращали внимание и "Правозащитники за свободные выборы". Действительно Татьяна Сайганова является действующей депутаткой парламента.





Но называть себя кандидатом в депутаты Сайганова в объявлении о встрече 11 сентября явно поторопилась. С 8 сентября по 7 октября проходит выдвижение кандидатов в депутаты, поэтому такие лица могут называть себя только претендентами в кандидаты в депутаты или выдвиженцами.









"Интересно работает окружная комиссия №95. При рассмотрении моей жалобы даже и не подумали приглашать меня на заседание комиссии, хотя я заранее предупредил о своем намерении присутствовать.





При этом факта явного нарушения законодательства со стороны госпожи Сайгановой комиссия не заметила. И в то же время "оперативненько" сработали по факту сбора подписей членом моей инициативной группы А.Толстыкой, даже не предупредив меня о заседании", — комментирует ситуацию председатель партии Григорий Костусев.





Напомним, как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, за время сбора подписей для выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей территориальные и окружные избирательные комиссии уже вынесли более 20 предупреждений.





В основном они связаны с "неправильными" пикетами, где потенциальные кандидаты в депутаты не просто собирают подписи, но и агитируют за свое избрание. А это запрещено до того, как кандидат в депутаты будет зарегистрирован.





"Центризбирком получает такую ​​статистику. Точной цифры на данный момент нет, но по состоянию на конец прошлой недели их было 22", — рассказала Ермошина.