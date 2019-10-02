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Ермошина против "мисс" Василевич: В депутаты должны идти люди зрелые

Депутатами должны становиться «люди зрелые». Такое мнение высказала журналистам глава ЦИК Лидия Ермошина, комментируя решение 22-летней «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич выдвинуть свою кандидатуру на палламентских выборах.


— Думаю, населению это понравится. Единственное что, у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника, в депутаты должны идти люди зрелые, — считает Ермошина.

На вопрос о том, какие наблюдатели прибудут на парламентские выборы, Ермошина отметила, что пока нет ответа от ПАСЕ — их приглашал парламент, но пока анкет на аккредитацию Беларусь не получала. Но речь идет о краткосрочном визите, поэтому времени еще достаточно, передает tut.by.

— Нет еще ответа от коллег из Центризбиркомов. Но мы их просили определиться не позднее чем за месяц до выборов — так что еще рано, — сказала Ермошина и отметила, что речь идет о представителях стран бывшего СССР и Южной Кореи. От ОБСЕ передовая группа наблюдателей прибывает уже 7 октября.

В целом избирательная кампания, по мнению главы ЦИК, проходит «спокойно и без существенных нарушений».


— Потенциальные кандидаты пока делают то, что они должны делать. И даже иногда больше, чем должны, когда занимаются не теми вещами, которыми должны заниматься в ходе сбора подписей, в связи с чем объявляются предупреждения. Они проводят иные политические кампании — кроме сбора подписей.

— Вы про пикет ОГП возле ГУМа? — уточнили журналисты.

— Я про те пикеты, по которым выносились предупреждения, — ответила Лидия Ермошина.

По данным ЦИК, за прошлую неделю было вынесено 22 предупреждения.

Напомним, при вынесении потенциальному кандидату 2 предупреждений его могут не зарегистрировать в качестве кандидата даже при наличии необходимого количества подписей граждан в свою поддержку.
"Белорусский партизан"
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