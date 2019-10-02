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В Раде опровергают подписание "формулы Штайнмайера"

На переговорах в Минске 1 октября не подписывали "формулу Штайнмайера", представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо о том, то Украину устраивают формулировки, согласованные советниками лидеров «нормандскй четвёрки».

Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат «Слуги Народа» Богдан Яременко.

«Нюансы — вчера никто ничего не подписывал… Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября», — написал парламентарий.


По его словам, содержание формулировки неоднократно объясняли в Киеве: говорится о порядке применения решений «об особенностях…» до местных выборов в Донбассе на временной основе и на постоянной после.

«Все остальное — предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада», — подчеркнул Яременко.

1 октября полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что все участники контактной группы согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.


При этом в так называемой "ДНР" отмечали, что участники переговоров «подписали данный текст».

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в будущем будет разработан закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу.
Источник: rt.com
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