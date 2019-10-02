Интрига визита Могерини - встретится ли она с оппозицией?

Согласно пресс-службе белорусского министерства иностранных дел, 4-5 октября в Минске состоится встреча высокого уровня в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство». Приезд каких конкретно официальных лиц ожидается, и насколько данное мероприятие может быть важным для Беларуси?









Формально можно утверждать, что чиновники Еврокомиссии такого ранга в нашей стране еще не бывали. Однако нынешняя должность высокой гостьи была создана в декабре 2009 года посредством объединения постов Верховного представителя по общей иностранной политике и политике безопасности, в состав Еврокомиссии не входившего (на тот момент его занимал Хавьер Солана), и еврокомиссара по внешним связям и Европейской политике соседства (Бенита Ферреро-Вальднер).





Так вот, оба они в том же 2009-м еще до упомянутого слияния – Солана в феврале, а Ферреро-Вальднер в июне – посетили Минск.









Поэтому допустимо считать, что суммарно подобный визит все же имел место. Кстати, главной темой тех переговоров тоже было участие Беларуси в программе, на тот момент только-только разворачивавшейся.





В соответствии со статусом встречи в Минск должны приехать главы внешнеполитических ведомств стран-партнеров – Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины или, в крайнем случае, их заместители. Обещал быть их коллега из председательствуюшей сейчас в ЕС Финляндии. Кроме того, по неподтвержденной пока информации можно ожидать министров из стран Балтии и Польши.





То есть, если все сложится, как предполагается, то мероприятие, во всяком случае, в плане представительства, окажется достаточно солидным, и с имиджевой точки зрения официальному Минску сетовать вряд ли придется.





Что же касается содержательной части, то его главные чаяния, как представляется, в меньшей степени связаны непосредственно с конкретными проектами по ВП, нежели с подписанием долгожданного соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии, которое позволит снизить стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси до 35 евро, а также упростит их оформление.





Хотя, как сообщалось, Могерини предстоит обсудить два десятка документов на следующий год по взаимодействию именно в рамках «Восточного партнерства».





Дело в том, что сейчас главная проблема в отношениях Беларуси и ЕС заключается в отсутствии документа о приоритетах сотрудничества, что, в свою очередь, не позволяет заключить базовый договор. Можно не сомневаться, что данный вопрос белорусской стороной будет поднят, но достижение успеха выглядит крайне сомнительным. Хотя бы потому, что Могерини менее чем через два месяца покидает свой пост, и у нее наверняка есть масса более насущных проблем.









Поэтому маловероятно, что следствием рассматриваемого события станет некий «прорыв». В итоге, пожалуй, единственное, что вызывает интерес к визиту вице-президента (помимо, разумеется, визового соглашения), так это последует ли она примеру своих упомянутых предшественников, которые встречались с представителями оппозиции и правозащитниками.





В то же время переговоры с литовским министром, если он действительно объявится, могут привести к каким-то неожиданным результатам.







