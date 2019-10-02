В ходе одной из дискуссий возник вопрос: почему белорусские власти уверены, что Россия продолжит дотировать западного соседа?





– За сам факт союзничества. За статус империи нужно платить. Американцы платят за статус империи другим странам, – отметил белорусский политолог Валерий Карбалевич.





Он напомнил, что дотации сохранялись даже во второй половине 90-х, когда в России задерживали выплату зарплат и пенсий на несколько месяцев.





– Александр Григорьевич очень хорошо понимает эти имперские комплексы. И когда возникает очередной кризис, при котором он не получает желаемого от России, то начинает скандалить и переносить проблемы в политическую плоскость, апеллируя к российскому общественному мнению.





И самое интересное это до недавнего времени работало. Поэтому Лукашенко считает: почему сейчас это не будет работать, если работало 25 лет? – объяснил Карбалевич логику официального Минска.









Однако Сергей Маргулис, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИОН РАНХиГС), заявил, что ситуация начинает меняться.





– Студенты, которые приходят на первый курс, даже не знают о факте существования Союзного государства как такового. И у них вопрос: зачем нам вообще финансировать соседнее государство, путь и русскоязычное? За счет молодого поколения общественное мнение в России очень серьезно меняется, – отметил Маргулис.





По его мнению, в самой ближайшей перспективе существенные дотации России в отношении Беларуси сохранятся, но с уменьшение процента населения, испытывающего ностальгические чувства по СССР, они будут уменьшаться.