Был и красный ковер, и рукопожатие командира воздушного судна, и кортеж из 11 автомобилей. Вместе с Лукашенко в машине уехал и посол Беларуси в России, он же спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко. Кортеж отправился на прием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну:





- Здравствуй дорогой, - сказал Лукашенко, и на вопрос «Как дела?», ответил: - Ничего. Летим в Ереван как домой, чего ты расстраиваешься? У нас все в порядке.





Дальше небольшая встреча двух лидеров, с традиционным обменом любезностями:





- Политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, - уверил Лукашенко.





- У нас достаточно мудрости, храбрости и воли все вопросы решить так, чтобы дружба и братство между нашими народами и странами развивались, - ответил премьер Армении.









На следующий день - собственно, проходил сам саммит ЕАЭС. Пашинян встречает всех гостей в холле своей резиденции и провожает в зал. Потом - традиционная церемония фотографирования. До обеда в узком составе встретились президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и премьер-министр Армении. После краткой вступительной речи, Пашинян попросил журналистов покинуть зал переговоров - такой формат. По сообщению пресс-службы президента Беларуси, обсуждали вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.





Пока хозяин саммита выступал с приветственной речью, Лукашенко в другой части зала общался с некой женщиной





После обеда к пяти главам государств присоединились президент Молдовы, президент Ирана и премьер-министр Сингапура - в качестве почетных гостей.





Портал news.am показывал встречу в прямом эфире, а журналисты "Комсомолки" внимательно следии за трансляцией.









Главы государств вместе со своими сопровождающими лицами зашли в зал и уселись за круглый стол. За их спинами расположились члены делегаций. В «белорусском секторе» стояли глава нашего МИДа Владимир Макей и Владимир Семашко. Однако к моменту, когда хозяин саммита Никол Пашинян начал свою приветственную речь, кресло Александра Лукашенко пустовало. На общих планах трансляции видно, что в это время Лукашенко стоит в другой стороне зала и общается с некой женщиной в бежевом пиджаке.





Лукашенко общается с женщиной (на фото справа), Пашинян выступает с приветственной речью (слева). Кресло рядом - пустует. Кадр портала news.am.





Пашинян на секунду прервал выступление и взглянул на пустое кресло слева от себя - именно перед этим креслом стояла табличка «Республика Беларусь». Но продолжил речь. Спустя несколько секунд Лукашенко прошел к своему месту. Но перед тем как его занять, подошел на секунды к стоящим сзади Семашко и Макею. В итоге, по нашим подсчетам, президент пропустил чуть больше минуты выступления хозяина саммита.





Вот эта женщина крупнее. Кадр пресс-службы премьер-министра Армении.









После Пашиняна со своей программной речью выступил Александр Лукашенко (по протоколу, последовательность идет по алфавиту названия стран) - его речь длилась почти 7 минут.





- Для расширения международной повестки Евразийского экономического союза нужно уделить особое внимание странам дальней дуги, где наши товары и услуги пока еще мало узнаваемы, - обратился Лукашенко к коллегам, его цитирует БелТА. - Предлагаем Евразийскому банку развития подключиться к этому направлению. Нашим национальным банкам развития и другим финансовым учреждениям также стоит поискать формы для более плотного взаимодействия как внутри союза, так и на внешнем контуре.





Президент также напомнил, что в октябре вступает в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. В июне ЕАЭС и КНР, чтобы ускорить прохождение грузов через свои границы, договорились обмениваться предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, которые проходят таможни Содружества и Китая.





- Комиссии стоит проработать аналогичное соглашение с Европейским союзом, чтобы сделать сухопутный путь из Китая в Европу через наши страны наиболее привлекательным, - считает глава государства.





Затем с подобными речами выступили все остальные приглашенные главы государств.





На церемонию подписания документов Александр Лукашенко пришел последним





Небольшая заминка произошла и во время церемонии подписания соглашений о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Сингапуром. Протокол такой: главы государств выстраиваются во втором ряду, а перед ними находятся представители, которые непосредственно будут подписывать документы. Когда все выстроились, и все было готово, - не хватало только Александра Лукашенко.





Место Александра Лукашенко на церемонии подписания соглашений пустует. Кадр портала news.am.





Впрочем, буквально через 15 секунд он занял свое место - и церемония началась. После окончания церемонии все участники стали аплодировать, в это время Александр Лукашенко успел пообщаться со стоящим рядом президентом Казахстана.





С ним, кстати, у Лукашенко на полях саммита прошла отдельная встреча:





- Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений. Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний, которые по своей величине находятся в топе ведущих в мире. Это говорит о том, что мы очень доверяем вам, - сказал итогам встречи Александр Лукашенко.









- Мы ждем вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Отношения между нашими государствами (без всякого преувеличения и красного словца) носят стратегический характер, - ответил Касым-Жомарт Токаев. - В Казахстане по-особому относятся к белорусскому народу, уважая его историю, культуру и менталитет.





На конференцию по транзитному потенциалу Евразийского континента Лукашенко не пришел - улетел домой





В рамках саммита гостей ждало еще одно мероприятие - конференция по транзитному потенциалу Евразийского континента. Корреспонденты «Комсомолки» не увидели там Александра Лукашенко - место в первом ряду, где сидели все приглашенные в Ереван главы государств, пустовало.





Корреспонденты «Комсомолки» не увидели на концеренции Александра Лукашенко – место в первом ряду, где сидели все приглашенные в Ереван главы государств, пустовало. Кадр портала news.am.





Оказалось, что Лукашенко вместе с делегацией покинул саммит ЕАЭС досрочно. Пока Никол Пашинян выступал на конференции с речью, Boeing-767 Александра Лукашенко уже вылетел в Минск (в 18.10 по минскому времени - за 15 минут до окончания конференции). Причины такого скорого отлета белорусской делегации пока неизвестны. Хотя объяснение может быть банальным - здоровье. Напомним, что Лукашенко в Ереване едва спустился по трапу





Остальных гостей саммита еще ждала неформальная программа. На нее гости, выйдя из резиденции армянского премьера, все вместе отправились на шикарном VIP-микроавтобусе Mercedes – с неоновой подсветкой и с армянскими номерами.