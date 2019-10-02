Лукашенко изберется на новый срок и дождется, когда уйдет Путин

Политолог, эксперт по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец считает, что, вопреки заявлению главы белорусского МИД, шанс подписать интеграционный документ до конца года еще есть. Однако российский эксперт признает, что в интересах Минска затягивать переговорный процесс как можно дольше.





— Заявление Владимира Макея выдержано в дипломатическом стиле, но понятно, что он озвучивает позицию своего шефа Александра Лукашенко. А позиция эта заключается в том, чтобы выжать максимальные финансовые преференции из России, но ничего не отдать взамен. Для этого они будут пытаться затянуть переговорный процесс, а если все-таки придется подписать договор об углубленной интеграции, сделать все возможное, чтобы он не был исполнен. Именно такая задача сейчас стоит перед Минском.









Поэтому белорусские чиновники постоянно заявляют об угрозе и давлении со стороны Москвы, о возможностях, которые могут привести к потере части суверенитета страны. Но это проблема белорусской власти, которая на протяжении 20 лет не смогла создать такую экономическую модель, которая была бы более свободна и независима от России. А сейчас претензии в этом предъявляются Москве.



