Руководитель беларуского МИД Владимир Макей заявил, что карту интеграции России и Беларуси могут согласовать к 8 декабря. Речь, в частности, идет о едином Налоговом кодексе. А вот углубленную политическую интеграцию, по словам Макея, документ не предусматривает.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, согласится ли Москва в обмен на эту дорожную карту вернуть прежний объем дотаций Беларуси.





«Это фактически отказ от собственной экономической независимости»

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров отметил, что единый Налоговый кодекс только один из ряда серьезных вопросов, которые обсуждаются правительствами двух стран. Всего же речь идет о пакете из 31 дорожной карты, которые предполагают унификацию законодательства.





«Представители двух стран все время говорят о разных вопросах. Например, говорилось не только о налоговом, но и едином Гражданском кодексе. А они, простите меня, являются базой, на которой строятся гражданские и экономические отношения в стране. И если мы отдадим в руки российского регулятора эти вопросы, то изменения в правила сможем вносить только по согласованию с россиянами. Это фактически отказ от собственной экономической независимости. По крайней мере, значительной ее части», – сказал Егоров.





Макей заявил, что введение единой валюты не обсуждается. Директор Центра европейской трансформации на это отметил:





«Вопрос:а введение единой валюты – это страшнее, чем единый Гражданский кодекс или нет? Потому что если договорятся о втором, это будет означать коренную перестройку всей правовой системы».





Егоров не берется прогнозировать, что и в каком объеме может быть подписано президентами двух стран 8 декабря.





«Но все эти заявления Макея нисколько не радуют и не успокаивают. Мне кажется, Россия будет до последнего давить на Беларусь и настаивать на подписании дорожной карты, а уже потом обязуется заключить соглашения о ценах на энергоносители и компенсации налогового маневра», – отметил политолог.





Звучит мнение, что Минск может согласиться подписать дорожные карты по углубленной интеграции, но не будет на деле выполнять их. Егоров считает, что такие действия без последствий не останутся.





«Подписав соглашения, Минск свяжет себя определенными обязательствами. И далее реакция Москвы может быть такой: ах, вы не хотите проходить следующий этап дорожной карты? Значит, мы приостанавливаем выплату кредита или очередного транша компенсации за налоговый маневр. Подписав соглашения, Беларусь залезет в ловушку и утратит способность маневрирования», – считает Егоров.





«Это напоминает такую же интеграционную жвачку как вопрос введения единой валюты»

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что ни в одном интеграционном объединении, в том числе в ЕС, нет согласованного единого Налогового кодекса.





«Поэтому когда правительства говорят о работе над этим документом, это напоминает мне такую же интеграционную жвачку как вопрос введения единой валюты. Жвачку, о которой можно говорить десятилетями, но это ни к чему не приведет», – сказал Романчук.





Экономист считает, что правительства не решают реальных задач, которые помогли бы развитию экономических отношений двух стран.





«Если бы шла речь, скажем, о ликвидации торговых барьеров – это была бы реальная интеграционная вещь. А когда говорят о едином Налоговом кодексе, который будут разрабатывать годами, это выглядит в лучшем случае как способ затянуть процесс. В худшем – как политический проект, при котором Беларусь уже будет не суверенная», – считает Романчук.





Но руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса не исключает, что Минск в переговорах с Москвой может все же добиться желаемого:





«Все 25 лет на посту президента Лукашенко правдами и неправдами пробивал свою позицию и заставлял Кремль соглашаится на свою повестку дня».