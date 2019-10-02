Отбросив мантры про независимость, лебезение перед А. Лукашенко, «создавшим независимое государство», и отношения США-Беларусь-Россия, можно сказать, что В. Макей в статье РБК никак не опроверг положения нашумевшей статьи в Коммерсанте. Как видно из сравнения двух статей, В. Макей либо подтвердил положения статьи в Коммерсанте, либо умолчал.





Все, что сказано в статье Коммерсанта в значительной степени правда, как и «на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства». «Коммерсант» говорил только лишь об экономической зависимости, о политической – нет. Этим и обусловлено обилие фраз о суверенитете в беларуских официальных СМИ и словах должностных лиц: дабы отвести внимание от будущей тотальной экономической зависимости посредством переноса внимания на формально политические аспекты. Имея глубокую экономическую зависимость и скованность в экономических действиях, будет сложно свободно и суверенно решать свои дела, фактически, серьезные политические суверенные решения (например, о выходе из ОДКБ, СГ и т.п.) будут означать серьезный экономический ущерб для страны и падение уровня жизни, на что мало какой политик пойдет – это и есть реальное сковывание суверенитета Беларуси.





Интересна успокоительная мантра властей, мол, ничего не выходит за пределы договора о создании Союзного государства. Так он даже формально предусматривает значительное ограничение суверенных полномочий Беларуси, а, фактически, при его полной реализации, – полную утрату суверенитета Беларуси.





После выхода статьи в «Ъ» многие успокоительно или насмешливо говорили о том, что создать единый налоговый кодекс и иное единое правовое регулирование экономической деятельности не реально за год-два, мол, у ЕС на то ушли десятилетия. Напоминаю, если вдруг кто забыл, что мы живем при диктатуре, а диктатура всегда имеет преимущество перед демократией в мобилизации масс. Если сверху команда будет дана сделать единый кодекс(ы) за 1,5 года – он будет сделан. Да, крайне плохо, будет дорабатываться еще лет 5, вызовет головную боль налоговым на местах и субъектам хозяйствования, но он будет сделан.









Фактически посыл статьи В. Макея понятен: предоставьте хорошие условия по нефти и газу. Т.е. не стоит вопрос целесообразности или нецелесообразности программы интеграции, а вопрос только лишь цены, которую власти Беларуси хотят выторговать. Озвучивается 10 млрд (упущенная выгода от российского налогового маневра). Не дорого, в общем, контроль Беларуси обойдется РФ. Помнится, ходили слухи, что Путин предлагал Украине около 50-100 млрд за Крым в виде списания долгов, преференций по газу и тд. Кстати, списание или перенос сроков выплат долга Беларуси РФ может быть объектом торга как «компенсации» за налоговый маневр.





Не раз говорил, что Россия подписывает договоры только лишь с одной целью – сковывания второй стороны, т.е. рассматривает договорное право как средство влияния. Хороший пример тому привел В. Макей: «Мы заключаем договор о создании ЕАЭС. Беларусь и Россия подписывают протокол, который является неотъемлемой частью этого договора, протокол, где мы постарались урегулировать все спорные вопросы, связанные с будущими ценами на газ и нефть для Беларуси. Но проходит буквально несколько месяцев, и наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит до нуля все предыдущие договоренности. Как рассматривать такой подход? Наверняка это было уже заранее известно, тогда зачем подписывать такие документы, которые через некоторое время станут ничтожными?».





Что касается «создателя независимого государства», то важно помнить, что тотальную зависимость перед РФ создал только А. Лукашенко, понадеявшись на халяву (см. про договоры с РФ выше). Многие его считают хитрым политиком, мол, подпишет программу под какие-то экономические выгоды сейчас, а потом спустит на тормозах. Это уж вряд ли. Если все бы было так радужно, то не стал бы он вообще этой программой заниматься, а сводил бы как и ранее к отдельным договоренностям. И год назад на встрече в Сочи что-то В. Путин «предложил» такое, от чего А. Лукашенко отказаться не может. Программу засекретили. Отсутствует какая-либо информации о политических и военных процессах, что на фоне секретности экономической интеграции настораживает еще больше. Новую редакцию военной доктрины союзного государства так и не подписали, хотя наш Совмин ее одобрил. И я бы не радовался, что она спущена на тормозах. Стоит вспомнить сегодняшние слова Д. Пескова: “Есть обязательства, которые компенсируют ее [военной базы РФ в Беларуси] отсутствие”.





А. Лукашенко действительно может уйти с поста президента еще независимой Беларуси, и войти в историю как президент независимой Беларуси, но он и только он создал и продолжает создавать все предпосылки для утраты независимости Беларуси в будущем во всех сферах – от экономики и политики до культуры.