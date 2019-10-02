Выбирая между гипотетическим сближением с восточным и западным соседом, 54,5% белорусов считают, что было бы лучше жить в союзе с Россией, а 25% − с ЕС, показало исследование «Российские ценности или европейские блага» Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого (BAW). Еще 20,5% затруднились ответить. Вопрос исследователей звучал так: «В каком союзе государств, по Вашему мнению, народу Беларуси жилось бы лучше: с Российской Федерацией или Европейским союзом?», пишет "Завтра твоей страны"





Белорусы не поддержали бы объединение с Россией





Сторонников объединения в союз с Россией становится меньше, а с ЕС – больше. Например, в ходе аналогичного опроса 2018 года 63% белорусов выбрали союз с РФ, 20% — с ЕС. В 2016 году 65% белорусов выбрали союз с РФ и 19% − с ЕС.





Социолог Сергей Николюк объясняет преобладание сторонников жизни в союзе с Россией схожестью и единой «цивилизацией».





− Нравится это или нет, но русские, белорусы и украинцы живут в одной цивилизации – российской. Как говорил Сэмюэль Хантингтон, цивилизация кончается там, где заканчивается наше «мы». Когда среднестатистический белорус приезжает в Россию и в Польшу – это совершенно разное: в Польше он оказывается в ином мире, а в России – нет. Поэтому основная масса белорусов и предпочла бы жить в России, а не в Европе, − объясняет социолог.





Это вовсе не означает, что граждане Беларуси хотят стать частью России. Эксперт вспоминает, что опросы Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) показывали, что вхождения Беларуси в состав России хотели бы лишь несколько процентов белорусов. Такой же результат был и у исследований Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого. За вхождение Беларуси в состав России в 2016 году выступили 1,7% опрошенных, за союзное государство – 13%, а за независимость каждой страны – 73%.





− В Беларуси в этом плане идет такой же процесс, как и во всем мире. Возьмите любую территорию, дайте ей независимость − и забрать ее обратно будет очень сложно, − считает Сергей Николюк.





У белорусов нет массового стремления «влиться» в состав Российской Федерации, подчеркивает политический обозреватель Александр Класковский.





− Среди российских элит и в российском обществе есть иллюзия, что белорусы спят и видят себя в составе России. Это абсолютно не так. За три десятилетия независимости (пусть немножко ущербной, однобокой, с сильной привязкой к России) сформировалось и в белорусских элитах, и в массах, устойчивое представление, что суверенитет – это ценность, − говорит эксперт.





Давление со стороны Москвы отталкивает белорусов





В снижении числа сторонников более тесной интеграции с Россией почти на 10% за последний год Сергей Николюк не видит революционных изменений или стремительной переоценки ценностей у белорусов. А объясняет перемены критической оценкой отношений и белорусско-российских споров со стороны политической элиты. Сказываются запреты на ввоз белорусской продукции, неоднозначные оценки экспертами готовящихся документов об углублении интеграции и комментарии чиновников по этому поводу, последствия налогового маневра, острые выпады главы белорусского государства в адрес российских политиков.





− Отвечая на вопросы социологических исследований, люди в немалой степени опираются на то, что им известно о ситуации и теме из СМИ. Образ России в отечественных СМИ − не самый привлекательный. И Александр Лукашенко, упоминая в своих выступлениях Россию, часто говорит о спорах по различным вопросам, претензиях, − отмечает социолог.









На это накладывается и то, что в России шестой год падают доходы населения, ухудшается экономическая ситуация и в последние годы растет протестная активность, которая демонстрирует недовольство россиян происходящими в их стране процессами.





Александр Класковский считает, что нагнетание темы об углубленной интеграции охлаждает отношение белорусов к этой самой интеграции и к восточной соседке в принципе.





− Все это слишком назойливо. Слишком много упреков в комментариях ряда политиков и обозревателей в российских СМИ в том, что белорусы хитрые, живут за счет России, что они нахлебники и в то же время хотят изменить братству, улизнуть на Запад. Это не подогревает любовь белорусов к России, − отмечает политолог.





Давление Москвы на Минск по вопросу углубления интеграции подрывает интерес к союзу с Россией среди белорусского населения.





− Красивые слова о братском единении, о том, что мы – один народ, у нас общие корни, не особенно греют. Позиция белорусов такая: если из России идет нефть, газ, то это хорошо − давайте дружить. Но если сосед становится прижимистым и в то же время хочет подмять под себя белорусский суверенитет, то белорус говорит: «Стоп, ребята. Я хочу жить в своей квартире», − объясняет Александр Класковский.





Параллельно с охлаждением симпатий к Москве, понемногу растет число тех, кто присматривается к Западу и видит там бóльшие перспективы.





− Белорусы прагматично делают вывод, где лучше идут дела: в России, обложенной санкциями, со стагнацией и падением уровня жизни, или в той же Польше, которая здорово рванула вперед. Они понимают, что у Евросоюза много своих внутренних проблем, но многие ездят и видят, что в Польше уровень жизни гораздо выше, где-то в три раза выше средняя зарплата,− говорит политический обозреватель.





Александр Класковский считает, что оснований для усиления «теплых чувств» к России и интеграционных настроений у белорусов нет и не предвидится. Ссылаясь на то, что информационные войны резко охлаждают интеграционные настроения белорусов, эксперт считает: случись новая информационная война, белорусское население еще меньше будет симпатизировать углублению отношений с Москвой.