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70-летие образования КНР. В Пекине – крупнейший военный парад и концерт, в Гонконге – протесты и столкновения

1 октября в Китае отпраздновали 70-летие создания республики.
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Как сообщает газета South China Morning Post, утром на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся крупнейший военный парад. В нем приняли участие 15 тыс. военных, были показаны 740 единиц техники, включая новейшие баллистические ракеты и беспилотники. Парад принимал председатель КНР Си Цзиньпин. Празднование в Пекине завершилось концертом и фейерверком. 

В то же время в Гонконге проходили антиправительственные демонстрации, отмечает South China Morning Post. Столкновения произошли как минимум в 13 районах города, 18-летний протестующий был ранен полицейским, правоохранители задержали более 180 человек.
Источник: Гордон
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