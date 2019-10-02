Илларионов: "Формула Штайнмайера" – это капитуляция Украины

Капитуляция Украины





Вчерашнее подписание Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске и заявление президента Зеленского о том, что "формула Штайнмайера" – не заслуживающая внимания "страшилка", что она не представляет собой чего-либо особенного, что она – всего лишь два ничего не значащих предложения, свидетельствует либо о глубокой некомпетентности украинского президента, либо о его намеренной попытке скрыть от общественности осуществляемую им капитуляцию Украины перед Путиным.





Если бы "формула Штайнмайера" была ничего не значащей "страшилкой", то Путин и Кремль не предпринимали бы столь беспрецедентных усилий, чтобы добиться ее подписания Украиной

На вчерашнем брифинге Владимир Зеленский сказал, в частности, следующее: "Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера". Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все".





По словам президента, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.





Если бы "формула Штайнмайера" была ничего не значащей "страшилкой", то Путин и Кремль не предпринимали бы столь беспрецедентных усилий, чтобы добиться подписания этой формулы Украиной и дальнейшего ее применения в Украине. Если бы в формуле Штайнмайера "ничего не было", то ни Песков, ни Лавров, ни Путин не устраивали бы в течение последних недель столь откровенный шантаж украинских властей.





Принятые Зеленским "два предложения", о которых он сказал на брифинге, означают отказ Украины во-первых, от унитарного характера государства и во-вторых, от государственного суверенитета на своей собственной территории.









Закон об особо статусе означает переход к федерализации Украины, энергично проталкиваемой Путиным с 2014 года

Первое обязательство Зеленского – принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей – означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса остальных украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны, энергично проталкиваемой Путиным, как минимум, с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.





Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов – Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов – к неподотчетным Украине чиновникам международной организации.





По сути это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации.





Ситуацию усугубляет то, что именно эта организация – ОБСЕ – нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб. Как российская агентура в ОБСЕ работала и работает на Кремль, хорошо известно по примерам деятельности ОБСЕ в грузинских районах Абхазии и Южной Осетии, в молдавском Приднестровье, в украинском Донбассе. Иными словами, господин Зеленский намеревается напрямую передать государственную власть в Украине агентуре российских спецслужб, прикрывающихся корочками и аббревиатурой ОБСЕ.









Ликвидация унитарного характера Украины и сдача суверенитета российским спецслужбам – вот что означает реализация "формулы Штайнмайера"

Ликвидация унитарного характера государства Украина и сдача государственного суверенитета Украины российским спецслужбам – вот что означает реализация "формулы Штайнмайера", и вот о чем на самом деле заявил на вчерашнем брифинге президент Зеленский.





Предположение о том, будто бы подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера" – это некий хитрый ход, сделанный в расчете на то, чтобы затянуть время, не выдерживает критики. Во второй раз, как это было уже однажды с Минскими соглашениями, этот номер не пройдет. Путин – не такой простак, чтобы позволить обмануть себя во второй раз и согласиться, например, на новый обмен пленными без получения теперь уже не только гарантий, но и реальных результатов по уничтожению суверенитета Украины.





Более того, у Путина есть возможность повторить с формулой Штаймайера тот же трюк, что он проделал ранее с Минскими соглашениями. Он может передать текст формулы на международные площадки – в ту же ОБСЕ или же ООН – и дополнительно закрепить ее решениями этих организаций, в том числе и путем принятия соответствующей резолюции Совбеза ООН. Естественно, ни у ОБСЕ, ни у Совбеза ООН не будет против этого каких-либо возражений, и таким образом "формуле" будут приданы признаки части международного права. Тогда для осуществления расчленения Украины и уничтожения ее суверенитета на Зеленского и Украину будет давить уже не только один Путин, а вся система международного права со всеми ее организациями, а также лидерами зарубежных государств. И тогда Зеленский будет противостоять уже не одному Путину, а всей системе международного права и всему международному сообществу.





Автором этих строк неоднократно подчеркивалось, что Путин нацелен на установление контроля над Украиной, а наиболее быстрый путь к этому обеспечивает реализация "формулы Штайнмайера". Если Зеленский действительно хочет такой судьбы своей стране, повторял автор данных строк, то он должен идти по этому пути: как можно быстрее подписывать "формулу Штайнмайера", как можно быстрее проводить встречу в "нормандском формате", выполнять Минские соглашения. Это – прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины.





Именно этот прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины был избран Владимиром Зеленским 1 октября 2019 года.