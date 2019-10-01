Федута: Штайнмайер становится формулой. Теперь окончательно

Последние месяцы почтенного политика активно упоминали чуть ли не исключительно в этой связи, обсуждая, что это за «формула» урегулирования в Донбассе была им предложена, что он имел в виду и, в конце концов, стоит ли Украине ее принимать, пишет belsat.eu





1 октября 2019 года в 19:00 по киевскому времени президент Украины Владимир Зеленский окончательно расставил точки над «i». Теперь под «формулой Штайнмайера» будут понимать исключительно то, о чем сказал Владимир Александрович.

Что заявил господин Зеленский?

Выборы в местные органы власти в Донецке пройдут. Они пройдут лишь после того, как над территорией, временно исторгнутой из-под контроля законной украинской власти, будет в полной мере восстановлен украинский суверенитет. То есть, оттуда будет выведена вся вражеская техника и будет установлен контроль украинских пограничников на границе с Российской Федерацией. После чего выборы пройдут в соответствии с украинским законодательством и Конституцией.





Выборы пройдут лишь после того, как формула Штайнмайера будет имплементирована в Закон о временно оккупированной территории, действие которого заканчивается 1 декабря 2019 года. То есть, до этого времени украинская Верховная Рада должна принять соответствующий закон с новым сроком действия.





Закон будет приниматься открыто и прозрачно, с широким общественным обсуждением.





Сама формула должна быть обсуждена и согласована во время встречи «нормандской четверки» – то есть, канцлера Германии, президентов Франции, Украины и России.





Насколько велика реальность, что трое «партнеров» Украины по «нормандской четверке» согласятся именно с такой трактовкой «формулы Штайнмайера», президент Зеленский не сказал, вежливо удалившись с брифинга к детям [Зеленский не захотел отвечать на очередной вопрос журналиста и сказал, что хочет поехать к своим детям. – Belsat.eu]. Вид у него был усталый (после работы над текстом заявления) и счастливый (впереди ждала встреча с любимыми людьми, не знающими имени Штайнмайера).





«Крапка», как принято говорить в Украине.



