В 13 часов 1 октября сотрудники милиции в Слуцке задержали Игоря Случака и Юрия Пивоварчика — руководителя и члена инициативной группы по выдвижению Алины Нагорной кандидатом в депутаты Палаты представителей. Об этом пишет "Радио Свобода".





Пикет Игоря Случака и Юрия Пивоварчика за мемориал Слуцким повстанцам





Сотрудники милиции, как сказал Свободе Случак, просили у них удостоверения и подписные листы. Активисты показали документы, но обоих все равно забрали в РОВД, заявив, что они стояли «там, где нельзя стоять». Случак говорит, что стояли они не в запрещенном для пикетов месте — возле Дома культуры.





Активистов отпустили через два с половиной часа и не предъявляли никаких обвинений. Но, отмечает Случак, в Беларуси "не часто задерживают инициативные группы".









Он признает: целью акции не был сбор подписей. Сама Нагорная не собирается выдвигаться в депутаты, а инициативные группы регистрировались, чтобы провести исследование и устроить пикеты за памятник участникам Слуцкого восстания 1920 года (компания так и называется: # ЗаПомнік).





На пикете активисты раздавали открытки с QR-кодом (одна такая уже была в РОВД), который ведет на голосование на сайте 1920.by, где посетителям предлагают поучаствовать в выборе варианта памятника Слуцким повстанцам.



