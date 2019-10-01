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Предупреждение Николаю Масловскому, ОГП, за пикет блогеров

Большой пикет популярных в Беларуси блогеров прошел под лозунгом: «Прокатим Машу Василевич!»

 Николай Масловский – кандидат от Объединенной гражданской партии, выдвигающийся по Кальварийскому окургу № 104 (по которому также идет Мария Василевич — «детка-Маша») — получил предупреждение за большой пикетов блогеров, который прошел в Минске около ТЦ «Корона» 26 сентября.

Напомним, что на этот пикет Николая Масловского съехались блогеры со всей страны:


ютуб-блогеры Марат Минский (Марат Минский) (121 тысяча подписчиков), Артем Шапоров (Артём Шапоров) (40 тысяч), Владимир Цыганович (Vladimir Mozgon) (33 тысячы), Александр Кабанов (Александр Кабанов) (ОГП) и Сергей Петрухин (Сергей Петрухин) (23 тысячы), Сергей Тихановский (Сергей Тихановский) (16 тысяч), Павел Спирин (Павел Спирин) (10 тысяч).
ucpb.org
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