"Боевику ДНР" из Витебска зачитали обвинение - ему грозит 25 лет
Судебный процесс над витебчанином Дмитрием Новиковым проходит в Дружковским городском суде Донецкой области Украины. 19 сентября гражданину Беларуси зачитали обвинение. Новикова обвиняют сразу по 4-м статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.
31-летнего уроженца Витебска Дмитрия Новикова обвиняют в участии в террористической группе (ст. 258-3 УК Украины), ведении агрессивной войны (ст. 437), совершении преступления в составе организованной группы (ст. 28) и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины (ст. 332-1).
Первые две статьи - за особо тяжкие преступления (терроризм и ведение войны) - предусматривают до 15 лет тюрьмы. Но по совокупности приговоров Новикова могут дать 25 лет лишения свободы, пишет сайт "Витебская весна".
По данным следствия, Новиков воевал в составе террористической группировки "ДНР" от 7 ноября 2014 года до 16 июня 2015-го, был исключен из списка воинской части, но в 2017-м снова вернулся на так называемую "воинскую службу" на временно оккупированную территорию. Был задержан 10 августа 2018 года.
В материалах дела говорится, что Дмитрий Новиков был командиром танка танкового батальона "Сомали". Принимал непосредственное участие в штурме Донецкого аэропорта в 2015 году.
После возвращения в "ДНР" в 2017 году активно участвовал в сопротивлении Вооруженным силам Украины на линии соприкосновения.
Утверждается, что белорус полностью осознавал тот факт, что террористическая организация "ДНР", в которой участвовал, "создана и функционирует по планам и задачам неопределенных представителей власти Российской Федерации, вооруженных сил РФ и других лиц, и действует на территории Украины незаконно, применяя оружие , совершая акты терроризма и убивая людей ... "
Подозреваемый Дмитрий Новиков признал свою вину и сотрудничает со следствием.
Судебное заседание, которое состоялось в Дружковским городском суде Донецкой области, транслировалась онлайн.
Выслушав обвинение прокурора, судья продлил срок содержания Новикова под стражей еще на 2 месяца и объявил перерыв до 30 октября. Следующее судебное заседание также будет транслироваться онлайн.
Ранее подозреваемый в терроризме Новиков заявлял, что в 2016-м был завербован КГБ.
Дмитрий Новиков родился и проживал в Витебске. Здесь у него осталась семья - жена и 10-летний ребенок. Ранее сообщалось, что в Беларуси он уже имеет судимость.
19:50 01/10/2019