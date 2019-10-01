31-летнего уроженца Витебска Дмитрия Новикова обвиняют в участии в террористической группе (ст. 258-3 УК Украины), ведении агрессивной войны (ст. 437), совершении преступления в составе организованной группы (ст. 28) и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины (ст. 332-1).





Первые две статьи - за особо тяжкие преступления (терроризм и ведение войны) - предусматривают до 15 лет тюрьмы. Но по совокупности приговоров Новикова могут дать 25 лет лишения свободы, пишет сайт "Витебская весна"





По данным следствия, Новиков воевал в составе террористической группировки "ДНР" от 7 ноября 2014 года до 16 июня 2015-го, был исключен из списка воинской части, но в 2017-м снова вернулся на так называемую "воинскую службу" на временно оккупированную территорию. Был задержан 10 августа 2018 года.









В материалах дела говорится, что Дмитрий Новиков был командиром танка танкового батальона "Сомали". Принимал непосредственное участие в штурме Донецкого аэропорта в 2015 году.





После возвращения в "ДНР" в 2017 году активно участвовал в сопротивлении Вооруженным силам Украины на линии соприкосновения.





Утверждается, что белорус полностью осознавал тот факт, что террористическая организация "ДНР", в которой участвовал, "создана и функционирует по планам и задачам неопределенных представителей власти Российской Федерации, вооруженных сил РФ и других лиц, и действует на территории Украины незаконно, применяя оружие , совершая акты терроризма и убивая людей ... "





Подозреваемый Дмитрий Новиков признал свою вину и сотрудничает со следствием.





Судебное заседание, которое состоялось в Дружковским городском суде Донецкой области, транслировалась онлайн.









Выслушав обвинение прокурора, судья продлил срок содержания Новикова под стражей еще на 2 месяца и объявил перерыв до 30 октября. Следующее судебное заседание также будет транслироваться онлайн.









Ранее подозреваемый в терроризме Новиков заявлял, что в 2016-м был завербован КГБ.





Дмитрий Новиков родился и проживал в Витебске. Здесь у него осталась семья - жена и 10-летний ребенок. Ранее сообщалось, что в Беларуси он уже имеет судимость.



