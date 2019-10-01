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Выбор сделан? Лукашенко призвал ЕАЭС заключить соглашение с ЕС

Глава Беларуси 1 октября во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване призвал заключить соглашение между ЕАЭС и Европейским Союзом.

Заседание ЕАЭС. Фото: president.gov.by

По мнению Александра Лукашенко, такое соглашение должно напоминать Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, которое должно заработать в октябре. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Соглашение с ЕС, заявил Лукашенко, сделает сухопутный путь из Китая в Европу через ЕАЭС наиболее привлекательным, пишет Белсат.
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