



Пашинян, Додон, Жээнбеков, Ли Сянь Лун, Токаев и Саркисян / facebook.com/nikol.pashinyan





"Некоторые из наших партнеров любят делать селфи, некоторые нет, — пишет Пашинян. — Мы также выпили тост за наших отсутствующих коллег".





Из этих его слов и сделан вывод, что Лукашенко отказался от селфи. 1 октября в Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Белорусский руководитель прилетел в Армению в понедельник и в тот же день встретился с Николом Пашиняном.





Кто же попал на селфи? Участники заседания и гости. Это премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Молдовы Игорь Дадон, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер Сингапура Ли Сянь Лун, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.



