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На этой выставке картин, пейзаж отсутствует один: в Ереване Лукашенко не захотел делать селфи

В Ереване Александр Лукашенко не захотел делать селфи вместе с другими руководителями государств. Фото с шутливым комментарием опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.


Пашинян, Додон, Жээнбеков, Ли Сянь Лун, Токаев и Саркисян / facebook.com/nikol.pashinyan

"Некоторые из наших партнеров любят делать селфи, некоторые нет, — пишет Пашинян. — Мы также выпили тост за наших отсутствующих коллег".

Из этих его слов и сделан вывод, что Лукашенко отказался от селфи. 1 октября в Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Белорусский руководитель прилетел в Армению в понедельник и в тот же день встретился с Николом Пашиняном.

Кто же попал на селфи? Участники заседания и гости. Это премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Молдовы Игорь Дадон, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер Сингапура Ли Сянь Лун, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
euroradio.fm
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