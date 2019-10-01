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Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Подписали», — сказал он. Детали не уточняются.

«Формулу Штайнмайера» в начале 2016 года предложил бывший министр иностранных дел Германии и нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Согласно формуле, в день проведения выборов на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность выборов, закон вступит в законную силу на постоянной основе.


Силовая операция против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после смены власти в Киеве в феврале 2014 года, ведется украинскими властями с апреля 2014 года. За время вооруженного конфликта на юго-востоке страны погибли более 10 тысяч человек, более 30 тысяч пострадали, сотни тысяч местных жителей были переселены или бежали в другие страны. Киев обвиняет Россию в участии в боевых действиях на стороне ополчения, Москва это отрицает.

Решить конфликт стороны пытаются через соглашения, который были подписаны в Минске. Второе Минское соглашение было согласовано 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате»
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