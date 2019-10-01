Впрочем, это не значит, что белорусы сейчас получают по 500 долларов на руки. Ведь Белстат сообщает лишь о начисленной средней зарплате. А от начисленной нужно отнять еще 13% подоходного налога и 1% взносов в пенсионный фонд.





То есть средняя зарплата за август на руки составила 961 рубль 42 копейки (468 долларов по среднему курсу Нацбанка за август). Так что до 15-летней мечты все равно еще не дотянули.





Еврорадио решило проследить путь “святой цифры” из голов чиновников к карманам белорусов.





2004 год. Кровь из носа





Впервые о средней зарплате в 500 долларов Лукашенко заговорил 5 октября 2004 года во время посещения городка Глубокое в Витебской области:





“Не думаю, что мы всегда будем такими бедными, как сегодня. Уверен, что среднюю зарплату в 250 долларов мы достигнем. А в следующей пятилетке — кровь из носа мы выйдем на 500 долларов средней зарплаты”





Это было время, когда белорусская экономика начинала благоденствовать благодаря беспошлинным поставкам российской нефти. Уже через 11 дней он вновь вспомнил про “папиццот” на совещании по социальным вопросам:





“За пятилетку надо достичь минимум 500 долларов, а мы даже прикидывали 750. Но как минимум до 500 долларов среднюю зарплату мы за пятилетку должны довести”.





2005 год. Надо ориентироваться

Заветная сумма “папиццот” вновь появилась 25 февраля в разговоре о планах на будущую пятилетку:





“Повышение заработной платы будем поощрять, и нам надо ориентироваться на 500 и более долларов”.





В послании белорусскому народу и Национальному собранию 19 апреля:





“До 2010 года стоит задача увеличить ВВП в полтора раза, среднюю заработную плату довести до 500 долларов, уровень малообеспеченности сократить в два раза”.





Почти идентичные цитаты встречались в речах Лукашенко в этом году ещё трижды: 1 июля, 20 сентября и 19 октября.





Год перед выборами — время больших обещаний!









2006 год. У нас есть всё

На Всебелорусском народном собрании 3 марта Лукашенко заявил:





“Я убеждён, что спустя 5 лет, если мы выполним эти параметры, сможем сказать, что каждый имеет 250, а средняя будет около 500. Если мы выполним параметры, которые заложены в программе. А у нас есть для этого всё”.





2008 год. Боюсь говорить

Затем последовала двухгодичная пауза. Вновь про “папиццот” Лукашенко вспомнил 30 апреля 2008 года:





"На конец пятилетки нам надо заработную плату довести, боюсь говорить, до 700 долларов, никуда не денемся. 500 долларов будет мало. Надо 700 — среднюю зарплату по стране. Тогда мы сможем удержать стабильность в нашем обществе".





Аппетиты главы государства начали расти, и 10 июня речь зашла уже о 1000 долларов:





“Заработная плата, эквивалентная $500, нас уже не устроит, в этой пятилетке надо выходить на $700, а возможно, и приближаться к $1000”.





2009 год. Святая цифра

Отношения с Россией ухудшились, в июне случилась первая (но далеко не последняя) “молочная война”, и про $1000 Лукашенко больше не вспоминает. Но от намерения довести среднюю зарплату до “папиццот” не отказывается. 30 декабря глава государства заявляет белорусским журналистам:





“Средняя заработная плата в течение года должна достичь в эквиваленте 500 долларов. Эта цифра святая. Она принята на Всебелорусском народном собрании. Это показатель пятилетки, и мы должны его выполнять”.





2010 год. Кровь из носа-2

Через полгода, 27 мая 2010-го, из носа белорусского народа снова идёт кровь — как в 2004-м. Лукашенко выступает перед студентами и преподавателями вузов Могилёвской области:





“Мы кровь из носа должны выполнить это наше обязательство перед народом до конца 2010 года и отчитаться перед Всебелорусским народным собранием — кризисы здесь в счёт не берутся”.





Беларусь продолжает тратить кредит МВФ, который получает в 2009–2010 годах. 17 сентября — участникам VI съезда Федерации профсоюзов:





“Мы вообще думали, что превзойдём 500 долларов. Но нас кризис опустил так, что мы сейчас выкарабкиваемся. Но нам надо обещание выполнить. Не потому, что там экономика держит. Не держит. Но мы же пообещали!”





Предвыборный год продолжается. Российским журналистам 1 октября:





“Нет, люди всё помнят и спросят: а где 500 долларов? Напрягаемся. Это же не советские времена. Тут оппозиция внутри, и ещё в России подскажут, что он пообещал и не сделал. Поэтому это ответственность”.





На четвёртом Всебелорусском народном собрании 6 декабря:





“Однако и в этих условиях мы, как и договаривались, к концу 2010 года выходим на среднюю зарплату 500 долларов США в целом по стране. К 2015 году мы должны приблизить размеры заработной платы к 1000 долларов в эквиваленте”.









2011 год. За всё будете платить, как на Западе

В декабре 2010 года средняя зарплата в Беларуси таки достигла заветных $500 в эквиваленте. Белорусы не растерялись и радостно начали переводить “лишние” рубли в доллары. Экономика этого не выдержала и рухнула, за год доллар подорожал почти в три раза. А средняя зарплата в пересчёте на доллары, соответственно, почти в три раза снизилась.





В ноябре было зафиксировано минимальное значение средней зарплаты за последние десять лет — 280 долларов. При этом зарплата в рублях продолжала расти. Но за долларом не успевала.





7 октября перед региональными российскими СМИ Александр Лукашенко оправдывался:





“Зарплата должна быть такая, чтобы комфортно жить и кормить своих детей и семью. Но чисто зарплата — это не показатель. У вас зарплата выше, чем в Беларуси. Вот давайте мы будем сопоставлять эту зарплату, во-первых, с теми ценами, по которым живут белорус и россиянин. Как-то я белорусам сказал, которые говорят, вот на Западе получают 2000 долларов, а у нас тогда было в эквиваленте 500 долларов и так далее. Я говорю: хорошо. Я согласен на такой уровень зарплаты — около 2000, но за всё будете платить, как на Западе. Нет. А сколько стоит там образование? А сколько стоит детский садик?”





2012 год. Меня обвинять не надо

В апреле 2012-го средняя зарплата в Беларуси составляла 406 долларов. В послании народу и парламенту 8 мая Лукашенко потребовал вернуть “папиццот”:





“Я хочу, чтобы средняя зарплата вернулась к 500 долларам. Мы уже это имели. Почему мы скатились — вы прекрасно знаете. Меня обвинять и государство в этом не надо”.





На встрече с премьер-министром Мясниковичем 24 июля (за июнь было уже 452 доллара):





“Надо людей всё-таки подтянуть к 500 долларам, а дальше они, имея уже какую-то подушку безопасности (всё-таки это нормальная зарплата), будут сами зарабатывать деньги, и нам можно дистанцироваться от того, чтобы сверху нагнетать ситуацию с зарплатой. Но средняя зарплата в 500 долларов — это самый минимум, который должен быть в нашей стране”.





11 сентября (в августе было 490 долларов средней зарплаты):





"Я везде об этом говорил: зарплату получат только те, кто произвёл товар и продал, у кого производительность труда опережает рост зарплаты. И упаси вас Господь, если вы в ближайшее время не выровняете это! Мне не нужны незаработанные $500! И пусть люди это слышат! Деньги должны быть заработанными, если вы не хотите очередного обвала!"





21 декабря (в ноябре было 497 долларов):





“На конец текущего года должен быть достигнут уровень средней зарплаты по стране в $500, что обусловлено реальными возможностями экономики”.



2013 год. Уверенно преодолели

В декабре 2012 года, по официальной статистике, в Беларуси средняя зарплата взяла планку долгожданных 500 долларов. Следующие два года она была выше “святой цифры”, достигнув в декабре 2013-го рекордных 621 доллара.





Беларусь нашла способ перерабатывать российскую нефть и экспортировать под видом “растворителей и разбавителей”, схема работала почти два года — отсюда и рост.





19 апреля 2013-го во время послания народу и парламенту Лукашенко удовлетворённо заявил:





“Сегодня мы уверенно преодолели рубеж в 500 долларов средней заработной платы по стране. Повторяю: средней зарплаты. Справились с высокой инфляцией, успокоили валютный рынок, обеспечили профицит бюджета и сохранили на безопасном уровне золотовалютные резервы”.





На пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ 11 октября:





“Произошёл кризис. У нас была средняя зарплата 500 долларов. При наших-то ценах это фактически то, что у вас. Я говорю: надо людям вернуть, после кризиса финансового 2011 года надо вернуть эту зарплату. Довозвращались до того, что сделали не 500, а 720 уже”.





Напомним, максимум, достигнутый через три месяца, — 621 доллар.







2014 год. Как-то психологически

Во время встречи с руководителями белорусских СМИ 22 января Лукашенко вспоминал кризис 2011 года. На тот момент средняя зарплата составляла $556, и руководитель Беларуси чувствовал себя уверенно:





“Почему меня всё время критиковали тогда, после крупного кризиса, который мы пережили. Мы упали тогда до 300, по-моему, 350 долларов в зарплате. Я сказал, что нет, мы людям обещали. Мы должны 500 долларов восстановить. Вот отсюда и моё было давление, что мы должны 500 долларов этих народу отдать.





Почему 500? Потому что по-всякому, и из расчётов, и как-то психологически, 500 долларов — это та цена, это тот доход человека в среднем, за который в Беларуси жить можно. Это если работаешь нормально. А если ты ещё пытаешься где-то подзаработать, а у нас даже в средствах массовой информации люди это умеют делать, то ты можешь и две заработные платы иметь. Поэтому говорить о том, что мы рухнули с точки зрения благосостояния населения, доходов населения, — неправильно”.





В ежегодном послании народу и парламенту 22 апреля Лукашенко даже заявил, что уже не требует постоянного роста средней зарплаты:





“Сегодня, как я и требовал, мы преодолели рубеж в 500 долларов средней заработной платы по стране и дальнейшее повышение благосостояния в наших руках. Притом, вы заметили, я в этом году не форсирую и не требую: рост, рост зарплаты. Я обещал: 500 долларов мы достигнем, сейчас она выше. 500 — средняя зарплата, до кризиса — мы это сделали”.





3 мая в Борисове:





“Вот это самое главное. И не потому что, знаете, пугают: вот, Лукашенко на этом чуть ли не предвыборную кампанию проводит. До выборов ещё почти два года, меня уже упрекают. Нет, я просто хочу, чтобы мы спокойно работали. Пусть мы будем 500–600 долларов получать, но мы будем стабильно работать в цехах”.





В декабре 2014 года средняя зарплата в Беларуси повторила рекорд — 621 доллар. Но в районе Нового года случилась трёхступенчатая девальвация, и январская зарплата в долларовом эквиваленте составила уже 416 долларов. Снова достичь 500 долларов средней зарплаты удастся только в декабре 2018 года...





2015 год. Мы вернёмся на уровень

Выборный год обошёлся без громких обещаний по зарплате. В интервью Еврорадио, Радио Свобода и TUT.by 4 августа:





"И то, что вы говорите, что, вот, я обещал зарплату… Да, обещал $500. И мы её превосходили значительно. Сейчас чуть ниже. Но я уверен, что буквально в течение 1-2 лет мы превзойдём эту зарплату, мы вернёмся на тот уровень зарплат, который у нас был вчера. Это я вам могу точно обещать. Даже если будет ситуация на наших традиционных рынках такой, как сейчас, или ухудшаться".





2016 год. Украдите, откопайте, найдите





21 декабря, на встрече с новым руководством своей администрации:





“Ещё раз подчёркиваю — $500 в следующем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило! Украдите, откопайте, найдите, что угодно — но $500 должно быть выполнено!”





2017 год. Кровь из носа-3

Во время общения с научными работниками 26 января:





“Средняя зарплата в $500 — это не заоблачная цифра. Предварительно мне доложили, что мы уже в декабре прошлого года имели под $417 среднюю зарплату по стране. Осталось совсем немного, чтобы достичь $500”.





На тринадцатый год битвы за стабильную среднюю зарплату “папиццот” кровь из носа пошла в третий раз. "Большой разговор с Президентом" 3 февраля:





“500 долларов — “кровь из носа” в этом году. Я это говорю не впервые. Это не спонтанно названная цифра. Более того, мы это уже проходили. Страна в декабре имела 412 долларов средней заработной платы. Осталось совсем немного”.





В 2017 году на волне дедолларизации 500 долларов превратились в 1000 рублей. Послание народу и парламенту 21 апреля:





“Правительству поставлена задача (всем, не только правительству): обеспечить в этом году средний заработок по стране не менее 1000 рублей. Некоторые ответственные лица в разговорах, как я уже упоминал, между собой называют эту цифру неподъёмной. Хочу предостеречь кое-кого от упаднических заявлений”.





2018 год. Задача — восстановить

2 марта во время отчёта чиновников об итогах работы экономики за 2017 год:





“Понимаю, что в декабре вышли примерно на 1000 рублей. В январе зарплата упала: понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить 1000 рублей, а в течение года — превзойти этот показатель”.





На встрече с премьер-министром Румасом 16 октября:





“Мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через 1000 рублей за счёт того, что мы поднимем заработную плату у низкооплачиваемых слоёв населения”.









2019 год. Проиграли — пятьсот долларов

После 523 долларов в декабре 2018-го в начале года средняя зарплата в Беларуси вновь упала ниже святой цифры. Вернуться на $500+ удалось в апреле. С тех пор начисленная средняя зарплата в Беларуси превышает 500 долларов.





Посещая Военную академию 22 февраля, Александр Лукашенко пошёл по нетривиальному пути и пригрозил наказать проигравших белорусских хоккеистов зарплатой в 500 долларов:





"Мы миллионы долларов растратили [на ХК "Динамо-Минск". — Еврорадио], и где они сейчас? "Беларуськалий" прекратил их финансировать и правильно сделал — будут банкротами. За что платить? Выиграли — всё рассчитываем, отдаём. Проиграли — 500 долларов".





Во время послания народу и парламенту 19 апреля 2019 года Лукашенко излучал оптимизм:





“Ещё раз подчёркиваю: мы достигли примерно 500 долларов среднемесячной заработной платы. Я не ставлю задачу, хорошо будет, если когда-то у нас будет 1000 долларов при той социальной корзине, той социальной защищённости, которая существует в стране. Абсолютно неплохо. Но это уже задача не только государства и не столько государства, сколько самого человека, трудовых коллективов, предприятий, где они работают. Мы должны создать людям минимально нормальные условия для жизни, а это прежде всего эти несчастные 500 долларов”.





Хроника белорусской мечты продолжается...