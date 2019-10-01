Военный обозреватель Александр Алесин прокомментировал «Белорусскому партизану» рабочий визит Лукашенко в Армению.





- На востоке ценят вежливое красноречие, даже подобострастное. Поэтому, думаю, уговоры Александра Григорьевича, его мягкая тихая речь могла растопить сердце Пашиняна.





Главный вопрос в том, что Армения задерживает назначение Станислава Зася (госсекретарь Совбеза безопасности Беларуси. – БП) генеральным секретарем ОДКБ, что парализует работу технического аппарата Организации.





Лукашенко все-таки желает проблему решить положительно и считает, что генеральный секретарь ОДКБ сможет обеспечить Беларуси определенные выгоды. Я полагаю, Лукашенко надеется на льготные поставки вооружений. А кроме того, регион сам по себе достаточно важный.





Учитывая то обстоятельство, что Армения имеет большую диаспору во многих странах мира (Франция, США), ссориться с Ереваном нерационально – если ты собрался строить отношения с Западом. Армения любимое детище Евросоюза, поэтому не в интересах Беларуси ссориться с Арменией.









- «Я это говорю к тому, чтобы вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами", - заявил Александр Лукашенко. Звучит как угроза...





- Пашинян и его партия явно не испытывают большой симпатии к Лукашенко и его курсу – это совершенно разные политические идеологии. Но Лукашенко провозглашает открытость Беларуси для армянского бизнеса.





Можно сказать, что по космополитизму армяне идут на втором месте (после евреев), в определенных странах армянский капитал занимает очень серьезные позиции: на Ближнем Востоке – в банковском секторе, в Ливане практически все банковское дело находится в руках армян.





Лукашенко демонстрирует армянскому бизнесу, что политические бури не могут повлиять на экономические отношения. Конечно же, он заинтересован в притоке капитала в Беларусь.





Сербия вроде и маленькая страна, а учитывая ее серьезные позиции в финансовом секторе и связи с английским капиталом, мы видим результат на примере Дана холдинга. Полагаю, не меньшие инвестиции можно ожидать и от армянского капитала.





- Армения отказывается утверждать кандидатуру Зася в качестве генсека ОДКБ, потому что Беларусь продает оружие Азербайджану. Существует ли дипломатический выход из ситуации?





- На самом деле Россия в разы больше продает оружия Армении, в разы: и сотни танков, бронированных машин, другой военной техники. Беларусь на этом фоне не выделяется.





Думаю, это не станет серьезным препятствием, особенно если для уравновешивания военного противостояния Беларусь продаст Армении свои военные достижения: средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники – то есть, вооружения, которые не могут серьезно повлиять на соотношение сил, но исправят имидж Беларуси в регионе.









- Лукашенко и Пашинян могли обсуждать продажу вооружений на вчерашней встрече?





- Думаю, обязательно. Одновременно речь могла идти о ремонте российских вооружений на белорусских ремонтных предприятиях. Учитывая соотношение «цена-качество» наших услуг, авиационной техники (Су-25, Су-30), бронетанковой техники.





Могла идти речь о сотрудничестве в военно-технической области, конечно, продажи столь серьезного оружия, как «Полонез», не будет. Тем более, что Россия уже поставила Армении комплексы «Искандер Э». Беларусь вряд ли станет продавать летальное оружие, но высокотехнологичные системы могут пойти в Армению.





Были разговоры о присоединении Армении к финансово-промышленной группе Беларуси и России «Оборонительные системы», чтобы Армения стала третьим игроком и участвовала в модернизации бывших советских вооружений.





Но не сложился проект – возможно, именно из-за осложнения двусторонних отношений. Но Армению будут втягивать в такого рода совместные проекты, чтобы предотвратить ее дрейф на Запад.





Полагаю, что Лукашенко, обхаживая Армению, придерживается согласованной стратегии с Путиным.